Principe, aggredito dal branco nell’androne del palazzo per uno smartphone

Genova. Aggredito nell’androne del palazzo da tre sconosciuti che lo hanno accerchiato e hanno provato a rapinarlo del cellulare.

È successo la notte scorsa a un cittadino marocchino di 28 anni che stava rientrando a casa in via Doria, zona Principe. Il giovane è stato sorpreso dai rapinatori mentre saliva le scale per rincasare, ma ha reagito iniziando a urlare e a chiedere aiuto ed è riuscito a mettere in fuga il gruppetto. Ha quindi chiamato subito il 112 fornendo la descrizione dei tre uomini.

I carabinieri del nucleo radiomobile sono arrivati nel giro di pochi minuti e hanno avviato le ricerche, riuscendo a individuare uno dei tre rapinatori a poca distanza da via Doria. L’uomo, 45 anni, è stato arrestato con l’accusa di tentata rapina e trasferito nel carcere di Marassi. Indagini sono in corso per risalire ai due complici.