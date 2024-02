Presunte estorsioni al Genoa, i poliziotti della Digos in aula: “Non siamo mai stati informati dell’indagine della squadra mobile”

Genova. “Non sapevamo niente dell’indagine della squadra mobile. Personalmente l’ho scoperto leggendo i giornali”. Paolo Negro, vicesovrintendente della Digos della Questura di Genova, e storico appartenente alla cosiddetta ‘squadra tifoserie’ (noto nel mondo ultrà come Marietto) ha risposto così alla domanda del giudice Riccardo Crucioli, circa le informazioni che circolavano in questura sull’indagine della squadra mobile sulle presunte estorsioni al Genova che vede indagati per associazione per delinquere una quindicina di ultrà rossoblu oggi a processo. E la stessa risposta l’ha data il commissario Massimo Valeri, che la squadra tifoserie l’ha coordinata per diversi anni. Risposte che hanno lasciato sbigottiti anche il presidente del collegio Roberto Cascini e la collega Valentina Vinelli che, prendendo atto della risposta, hanno commentato “Certo un po’ più di coordinamento sarebbe stato meglio”.

Se è altamente probabile che a livello dirigenziale (e non dei semplici operatori di polizia chiamati a testimoniare stamani), l’informazione sull’indagine in corso sia transitata da un piano all’altro della Questura, è altrettanto vero che alla Digos non è mai stato chiesto alcun supporto né alcuna informativa specifica dai colleghi che svolgevano l’indagine. E il mancato coinvolgimento di quelli che, per il lavoro quotidiano che svolgono, sono i massimi esperti del mondo ultrà nelle forze di polizia, spiega alcuni errori piuttosto clamorosi che sono emersi in aula rispetto alla collocazione geografico-politica all’interno della tifoseria organizzata di alcuni degli imputati a processo, che loro stessi hanno contestato in modo piuttosto veemente quando sono stati interrogati o hanno rilasciato spontanee dichiarazioni, come Ivano Mucchi o Davide Traverso, entrambi fra l’altro sindacalisti rispettivamente della Cgil e della Cisl che hanno fermamente negato di far parte della Brigata Speloncia. “Bastava chiedere alla Digos” è stata una delle frasi più ricorrenti da parte di molti degli imputati nelle precedenti udienze.

La Digos, sorta di convitato di pietra, oggi in aula è arrivata, ma chiamata non dall’accusa bensì come “teste a difesa”, dai legali di Arthur Marashi e di Fabrizio Fileni. I poliziotti della squadra tifoserie hanno spiegato ai giudici che il loro lavoro consiste proprio nell’essere in costante contatto con i capi ultrà e nel rivolgersi a loro per evitare che una protesta o una contestazione possano degenerare in scontri e violenze. “Ogni qual volta c’è qualche problema noi dobbiamo sentire i tifosi e cercare di contrattare affinché la situazione si risolva per il meglio” ha spiegato Negro. E per questo “Io sentivo spesso Leopizzi, Fileni e anche Marashi, quest’ultimo non perché fosse un ultrà ma perché conosceva benissimo la gradinata ed era anche molto amico di Leopizzi”.

Negro ha anche spiegato esattamente ai giudici cosa è successo dopo la partita Pescara-Genoa, con la contestazione al pullman rossoblù alla rotonda dell’aeroporto: “Io contattai Fileni e poi ci siamo visti in aeroporto. I tifosi erano tanti, ma abbiamo avuto determinate garanzie. Abbiamo deciso noi, o meglio il dirigente dell’ordine pubblico, di fermare qualche minuto il pullman per far fare la contestazione e poi far ripartire il pullman in sicurezza”. Una contestazione “concordata” dietro “rassicurazioni” fornita da uno dei capi ultrà, come accade spesso anche in manifestazioni di piazza non calcistiche.

Il giudice Crucioli però fa notare che il sistema non sempre funziona e cita l’episodio di qualche mese prima quando, dopo Genoa-Crotone, il pullman era stato bloccato dai tifosi e un poliziotto rimase ferito. “Avevate ricevuto le stesse rassicurazioni dalle stesse persone quella sera?” ha chiesto il giudice. “Quella sera non parlai io con i tifosi – ha risposto Negro. So che i tifosi quella sera non si erano voluti spostare”. Sul punto lo stesso Fileni in una dichiarazione spontanea ha spiegato che “la Digos mi contattò anche quella sera ma io ero daspato in quel periodo e quindi gli dissi che non sarei andato anche se loro mi avevano dato il permesso di potermi avvicinare allo stadio per fornire un aiuto. Io però risposi che non sarei andato”.

“Ma voi – ha insistito Crucioli – prendete rassicurazioni dalle stesse persone di cui un dirigente della squadra mobile ha elencato lunghi curriculum penali?”. “Sì, è il nostro compito – ha replicato il vicesovrintendente – e sul campo quando Fileni, Leopizzi o Marashi ci hanno fornito garanzie, non sono mai state tradite. Noi ci occupiamo di quello, non di altro”.

“Noi trattiamo con Leopizzi e gli altri di questioni di ordine pubblico – ha aggiunto il commissario Valeri – perché sono quelli che hanno seguito in gradinata perché sennò non potremmo gestire l’ordine pubblico con migliaia di tifosi allo stadio. Ci si accorda sul fatto che si si può arrivare a fare una certa cosa e non si può andare oltre e li avvertiamo che se vanno oltre dobbiamo intervenire”.

Valeri ha ricordato che in un’occasione era stato esposto nella gradinata nord uno striscione molto volgare nei confronti della figlia del presidente Enrico Preziosi: “Ho sentito Fileni che ancora non era nemmeno arrivato allo stadio. Gli chiesi di far togliere quello striscione e poco dopo lui e la sua compagna andarono in gradinata e lo striscione venne tolto”.

Stamattina in aula sempre sulla questione del pullman è stato sentito Alberto Corradi, ex vice allenatore del Genoa ai tempi di Juric. Anche a lui, l’avvocato di Ivano Mucchi, Riccardo Passeggi, ha chiesto come andò quell’episodio: “Avevamo perso malamente e ci aspettavamo la contestazione. Ero seduto in seconda fila sul pullman, dietro a Juric. il pullman si fermò diversi minuti, ci prendemmo la contestazione che fra l’altro ci stava, e poi ripartimmo. Ci furono di pare dei lanci di uova e non so esattamente chi decise che il pullman si fermasse, però non ci siamo mai sentiti in pericolo per la nostra incolumità”.

Sentito in aula anche un ex steward che ha lavorato a lungo con la 4anyjob dentro lo stadio e qualche volta ha lavorato invece direttamente per la Sicurart di Marashi come buttafuori in locali o discoteche. Roberto Virzi, che lavora in Amui, ha spiegato che lui, come coordinatore di settore prendeva circa 60 euro netti a partita, mentre uno steward normale ne prendeva 37. E che i pagamenti erano sempre in ritardo: “Più quelli del Genoa che quelli della Samp ma il risultato era che a volta cominciavi il campionato ad agosto e a dicembre ancora non avevi visto un euro”. Ha poi spiegato che nelle partite più delicate nell’ambito del numero totale degli steward deciso dalla Questura, un gruppo lo portasse direttamente Marashi, un gruppo di uomini “fidati e più esperti ma che comunque passavano per la 4anyjob perché dovevano fare il corso di formazione con loro, e dalla 4anyjob venivano pagati, come tutti gli altri”.