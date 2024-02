Presidio per il cessate il fuoco in Palestina e Ucraina venerdì 23 febbraio a Genova

Genova. Nell’ambito della Giornata nazionale di mobilitazione nelle città italiane per il cessate il fuoco in Palestina e Ucraina il comitato Insieme per la Costituzione di Genova scende in piazza per chiedere ancora una volta lo stop di tutte le guerre in atto.

L’appuntamento, fissato per venerdì 23 febbraio 2024 alle ore 17 davanti alla prefettura di Genova, prevede un presidio al quale parteciperanno i rappresentanti del Comitato: Cgil Genova, Anpi Genova, Comunità di San Benedetto al Porto, Arci Genova e Liguria, Libera, Sunia, Federconsumatori, Acli Liguria, Rete degli Studenti Genova e Liguria, Auser Genova e Liguria, Legambiente Liguria, U.D.I. Genova, Sinistra universitaria, Giuristi Democratici Genova, Coordinamento Democrazia Costituzionale Genova, Il Ce.Sto e Music For Peace.

“Guerre che − si legge nella nota del comitato − stanno mettendo sempre più in pericolo l’umanità e la sopravvivenza del pianeta attraverso una escalation che continua a causare ogni giorno numerose vittime civili. Per questo motivo il Comitato Insieme per la Costituzione chiede a gran voce l’immediato cessate il fuoco in Ucraina e nella Striscia di Gaza, affinchè si arrivi al più presto ad una soluzione di pace che garantisca la sicurezza e la tutela di uomini, donne e bambini. Nel corso dell’iniziativa sarà richiesto un incontro in prefettura dove sarà consegnato l’appello per la pace lanciato a livello nazionale da Europe For Peace, Coalizione Assisi Pace Giusta e Rete Pace Disarmo, al quale ha aderito il Comitato.