Presi a Voghera i rapinatori di Carignano, avevano colpito in una farmacia e in un supermercato

Lombardia. Due uomini sono stati fermati la scorsa notte a Voghera dalle forze dell’ordine: sarebbero, secondo i primi elementi emersi, i rapinatori che in poche ore hanno derubato una farmacia e un supermercato a Genova.

Sulle loro tracce c’erano gli investigatori della squadra mobile genovese e i carabinieri. I due malviventi, un italiano di 33 anni e un nordafricano di 30 anni, entrambi residenti in provincia della Spezia, sono stati fermati dopo rotto la vetrina di un’autoscuola nel centro della cittadina lombarda e arrestati per furto con danneggiamento.

A Genova, se saranno confermate le ipotesi, avevano prima colpito una farmacia in via Innocenzo IV e poche ore dopo un supermarket in via Bixio, nel quartiere di Carignano.

Nel primo episodio avevano puntato un coltello contro la vittima e si erano fatti dare 300 euro. Nel secondo, sempre armati di coltello, avevano costretto il commesso a consegnare mille euro. I due potrebbero essere anche gli autori di un altro furto commesso in uno studio dentistico in via Alessi, sempre nella stessa zona.