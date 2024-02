Pra’, Villa Fiammetta rinasce grazie ai murales (e al lavoro dei volontari): il primo è di Drina A12

Genova. La rinascita era partita nella primavera del 2022, e oggi Villa Fiammetta, a Pra’, inizia a mostrare i frutti del duro lavoro svolto dai volontari per riqualificarla e restituirla ai cittadini in una veste più curata e vivibile.

Nei giorni scorsi infatti è stato completato il primo dei murales che decoreranno i giardini Antonietta Vignolo. A firmarlo l’artista ponentina Drina A12, nome d’arte di Grazia Bongiorno. A coordinare il tutto il Collettivo Burrasca, composto da giovani attivi sul territorio di Pra’, che nel 2022 ha raggiunto un accordo con il Comune per la riapertura dei cancelli di Villa Fiammetta e la gestione del piccolo polmone verde dopo anni di chiusura per incuria e vandalismo.

“Siamo orgogliosi e felici di poter contribuire a restituire e rendere usufruibile uno spazio all’interno del nostro quartiere, uno spazio di condivisione e svago che a nostro avviso é importante riportare in vita – avevano detto annunciando la notizia del raggiunto accordo – Tutti i compagni e le compagne del Collettivo Burrasca si impegneranno attivamente in questa nuova avventura ma avremo anche bisogno di tutti voi”.

Il Collettivo si è quindi mobilitato per portare a termine un progetto di riqualificazione attraverso l’arte, e a metà gennaio i volontari hanno preparato i muri per la realizzazione delle opere, coprendo i vecchi graffiti e predisponendo la “tela” per gli artisti. La prima è stata, appunto, Drina A12, poi toccherà ad altri artisti della zona, come confermato anche dal consigliere municipale Roberto Ferrando, che ha seguito il progetto: “Yamina_Naili,Useless Idea, Cesare Bignotti, Lisuink e Stevo – spiega Ferrando – Tre classi dei plessi scolastici correlati all’istituto comprensivo di Ge-Prá, seguite dall’educatrice Anne Cholin e un gruppo di ragazzi adolescenti del centro di aggregazione Street Up coordinati da Ruben Cigliano”.

Proprio nei giorni scorsi Ferrando ha inviato al Municipio una richiesta per intervento di ripristino e messa in sicurezza dei giochi interni ai giardini di Villa Fiammetta e un intervento di pulizia giornaliera per garantire che l’area non venga nuovamente abbandonata a se stessa e al degrado.