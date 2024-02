Pontedecimo, i poliziotti intervengono per una lite tra fidanzati e trovano una coltivazione di marijuana

Genova. Una lite tra fidanzati e i vicini di casa che, preoccupati chiamano la polizia. Per questo ieri pomeriggio i poliziotti del commissariato di Cornigliano hanno bussato alla porta di un’abitazione di via Felice dal Canto a Pontedecimo.

Ad aprire due ragazzi, un italiano di 24 anni e una ragazza brasiliana di 29. Rassicurati sul fatto che non ci fosse da attivare alcun codice rosso (la legge in materia di violenza di genere, ndr) i poliziotti hanno però sentito un odore inequivocabile. Così hanno proceduto a un controllo e hanno trovato una coltivazione indoor in piena regola di piantine di marijuana. Cinque in tutto, le piante sotto la lampada, ormai pronte per essere essiccate.

I due ragazzi, incensurati, sono stati denunciati a piede libero per coltivazione di sostanze psicotrope. Le piantine sono state sequestrate e ora saranno analizzate.