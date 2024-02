Ponte Morandi: processo a rilento tra rinunce e testimoni assenti, ma tra un mese cambia tutto

Genova. Troppi testi che non si presentano nel giorno in cui sono citati, rinunce quasi quotidiane da parte dei difensori che se da un lato sembrano agevolare la velocizzazione del processo, in realtà non fanno che complicare costantemente il calendario con tante udienze che saltano o che durano al massimo un paio d’ore.

Il processo per il crollo del ponte Morandi, da quando sono cominciate le deposizioni dei testi dei difensori degli imputati, ha subito un indubbio rallentamento che ha fatto innervosire questa mattina anche il presidente del collegio Paolo Lepri che ha sbottato: “Ora sentiamo l’unico testimone di oggi, poi però dobbiamo parlare un po’ perché così non si può andare avanti”.

Non che vi sia una particolare colpa degli avvocati – va precisato – perché per i legali citare un testimone, non è semplice come per l’accusa: in quel caso a citare i testimoni era la guardia di finanza che aveva già tutti i contatti e che, indubbiamente, incute in chi deve presentarsi, un certo timore istituzionale. Perché per un teste citato che non si presenta, può essere anche disposto l’accompagnamento da parte delle forze dell’ordine. Invece i testi che i difensori hanno chiamato a sostegno dei loro assistiti vengono citati dagli avvocati tramite raccomandate che spesso non vengono ritirate anche perché magari nel frattempo hanno cambiato residenza e città. Per questo gli stessi avvocati spesso rinunciano ai testi proprio per la difficoltà a portarli in udienza, come è avvenuto con l’ex ministro Danilo Toninelli o questa mattina con il collega parlamentare ed ex ministro Maurizio Lupi. Troppi impegni istituzionali per entrambi e alla fine è stato deciso di rinunciare a sentirli.

Stamattina il presidente Lepri aveva addirittura proposto di “cominciare a inframmezzare i testimoni rimasti con i consulenti tecnici”, ma poi lui stesso – venendo ancora una volta incontro alle esigenze dei difensori – ha lasciato cadere la proposta.

Così il mese di marzo procederà ancora con udienze sulla ‘carta’ quasi piene (ad eccezione del 5 marzo) ma poi in concreto probabilmente ancora una volta a singhiozzo. Poi dopo lo stop della settimana di Pasqua, l’8 e 9 aprile ci saranno le dichiarazioni spontanee di Mauro Malgarini di Aspi.

E il 10 aprile comincerà l’esame dei consulenti di parte, che su indicazioni del collegio “dovranno depositare i loro elaborati” almeno una settimana prima di essere esaminati in aula, per consentire alla Procura di studiare le loro conclusioni.

Sulla carta sono una cinquantina i consulenti tecnici, che saranno sentiti in aula insieme ai periti del tribunale (già auditi nella prima fase del processo) perché – come noto – sarà proprio questa la fase più cruciale del processo che arriverà subito prima della requisitoria finale della Procura e delle discussioni degli avvocati. Il crollo poteva essere previsto ed evitato. La perizia sulle cause del crollo redatta da Giampaolo Rosati, Renzo Valentini e Massimo Losa dice in sostanza che se le cause profonde del crollo cominciano nelle carenze progettuali e soprattutto costruttive, i campanelli d’allarme c’erano tutti e che “i controlli e gli interventi manutentivi, se fossero stati eseguiti correttamente, con elevata probabilità avrebbero impedito il verificarsi dell’evento. La mancanza e/o l’inadeguatezza dei controlli e delle conseguenti azioni correttive costituiscono gli anelli deboli del sistema; se essi, laddove mancanti, fossero stati eseguiti e, laddove eseguiti, lo fossero stati correttamente, avrebbero interrotto la catena causale e l’evento non si sarebbe verificato”.

Contro questo assunto, anche rispetto alle responsabilità di ognuno dei 58 imputati, si batteranno ancora una volta le difese, perché su questo elemento chiave si fonderà gran parte della sentenza.