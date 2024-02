Ponte blu, Ariotti (Lega): “Fine lavori a maggio”

Genova. “Procedono i lavori di ristrutturazione dei Ponti del Quartiere di Ca’ Nuova, il Ponte Blu di Via Martiri del Turchino e il Ponte di Via De Sanctis. Nel 2019 durante il mio primo mandato politico presentai una richiesta dettagliata in collaborazione con il Comitato di quartiere, per chiedere informazioni sullo stato di salute dei due impalcati”.

A parlare il consigliere della Lega Fabio Ariotti

“Dopo alcuni documenti presentati in sede di Consiglio, siamo riusciti con il Vicesindaco Piciocchi a investire 2 milioni di euro per una ristrutturazione radicale dei due ponti, che in tanti anni non avevano mai ricevuto interventi di manutenzione. Ho continuato a seguire l’iter, e nel 2023 sono partiti i lavori. A oggi gli interventi proseguono e la fine della ristrutturazione è prevista all’incirca per Maggio 2024. Un intervento che era atteso da tempo da tutto il quartiere e che grazie al lavoro di questa amministrazione verrà portato a termine”.