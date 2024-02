Pisa-Sampdoria, al via la vendita dei biglietti. I residenti in Liguria potranno accedere solo al settore ospiti

Genova. Archiviato il pareggi casalingo contro il Modena, la Sampdoria è attesa dalla trasferta di Pisa. I blucerchiati infatti scenderanno in campo sabato 10 febbraio alle ore 16.15 all’Arena Garibaldi.

Ecco le informazioni per l’acquisto dei biglietti nel settore ospiti la cui capienza è di 900 tifosi: la vendita inizierà alle ore 15.30 di martedì 6 febbraio e si concluderà alle ore 19 del 9 febbraio.

Il costo del biglietto è di 25 euro, compresa la prevendita, per la tariffa intera mentre il costo del biglietto ridotto è di 9.50 euro, compresa prevendita. Il giorno della gara, non sarà possibile acquistare presso i botteghini dello stadio biglietti per il settore ospiti.

Circuito di vendita Ticketone online e rivendite terrestri.

MODALITA’ DI ACQUISTO DEI BIGLIETTI:

Il settore ospiti è riservato esclusivamente ai sottoscrittori del programma di fidelizzazione della società U.C. Sampdoria (solo ed esclusivamente SAMPCARD) a prescindere dalla residenza dell’acquirente.

I residenti nella regione Liguria, potranno acquistare solo ed esclusivamente biglietti per il Settore Ospiti.

INFO SPETTATORI DIVERSAMENTE ABILI:

Le persone diversamente abili non deambulanti che desiderano assistere alla gara posso richiedere un accredito seguendo la procedura descritta sul sito sito www.pisasportingclub.com. Si precisa che il Settore Ospiti non è attrezzato per ospitare spettatori non deambulanti. I posti dedicati sono situati nel settore di Tribuna Inferiore. Si precisa altresì che i posti sono limitati e si invita dunque a richiedere l’accredito con anticipo.

I PULLMAN

La Federclubs ha annunciato i club che organizzeranno i pullman per supportare la squadra: Blucerchiati solari, Recco, Lavagna, Rapallo, Praini, Sestri Ponente, Valpetronio e Tamburino.