Pieve Ligure. Sono andati avanti tutta la notte i lavori di messa in sicurezza e sgombero dei detriti derivanti dalla frana caduta nel pomeriggio di ieri in via Roma a Pieve Ligure e che ha spaccato in due la viabilità del comune rivierasco. Secondo quanto riportato dai vigili del fuoco, il fronte franoso sarebbe ancora in parte instabile anche se la carreggiata è stata liberata per consentire il prossimo passaggio dei mezzi

L’intervento è durato oltre 12 ore: “Durante la notte abbiamo istituito un servizio navetta – ha sottolineato la sindaco Paola Negro sui social – per collegare alla piazza di Pieve Alta le persone che devono scendere o salire e che vengono portate fino alla prima creuza raggiungibile qui a Pieve bassa quasi all’incrocio con l’Aurelia. Ci siamo attivati anche con il 118, mettendo a disposizione come Comune un mezzo che porterà gli eventuali malati sempre fino alla prima creuza per essere poi raccolti dal 118 stesso”.

In serata erano state emesse due ordinanze di sgombero per le abitazioni interessate sopra e sotto la frana – provvedimento che ha interessato sette persone – e per la chiusura delle scuole di oggi. “La frana continua a scendere verso valle e il fronte si sta ancora frastagliando”, ha confermato la sindaco.

Dopo la notte di lavoro, praticamente tutti i detriti sono stati rimossi e la strada sarà quindi riaperta nelle prossime ore, probabilmente nel primissimo pomeriggio. A confermarlo la stessa sindaca Paola Negro a Genova24: “Stiamo attendendo i new jersey di cemento che permetteranno l’apertura della strada – ha spiegato – sono in corso le valutazioni per il rientro eventuale degli sfollati. La casa a monte è decisamente incombente sulla frana, e valuteremo il da farsi. Nel frattempo possiamo dire che le scuole domani riprenderanno le lezioni interrotte oggi per questioni di viabilità. Ringrazio tutto il personale di Città Metropolitana, Protezione Civile, Vigili del Fuoco e polizia locale per il grande lavoro di questa lunga notte”.