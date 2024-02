Piazzale Parenzo, in corso intervento di potatura e messa in sicurezza degli alberi. Modifiche alla viabilità

Genova. Sono in corso in questi giorni le operazioni di messa in sicurezza e potatura degli alberi di piazzale Parenzo, l’angolo urbano della Media Val Bisagno caratterizzato dalla presenza di una decine di grandi e caratteristici platani.

L’intervento, atteso e richiesto anche dalla cittadinanza, punta a sfoltire di rami secchi le chiome, e a contenere un eccessivo sviluppo, cercando chiaramente di tutelare le piante che “resistono” al traffico urbano. Durante i lavori la circolazione all’interno della piazza, così come la sosta, subiranno delle modifiche.

“Ringraziamo Aster per queste operazioni – commenta l’assessore alla sicurezza del Municipio IV Media Val Bisagno Vincenzo Apicella – un intervento che si unisce alla rimozione dei monconi di via Bobbio, sostituiti con altri alberi, e all’inserimento di nuove alberture ancora in corso in via Struppa”.

“La potatura di piazzale Parenzo è stata oggetto di scontro in consiglio municipale – ricorda Roberto Zattini, consigliere del Partito Democratico – e più volte noi lo abbiamo invocato a gran voce. Bene che sia arrivato, ora per piazzale Parenzo servirebbe un intervento più complessivo di riqualificazione che possa conservare la vitalità di questo angolo prezioso del nostro territorio”