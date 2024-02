Genova. Incidente sul lavoro intorno alle 12 di oggi in piazza dello Statuto in centro storico. Un operaio di 53 anni è stato colpito in pieno da una putrella di ferro nel cantiere di riqualificazione del mercato comunale.

Sul posto sono arrivati i militi della Croce verde genovese. L’uomo è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Galliera.

Sul posto sono arrivati anche gli ispettori dello Psal della Asl3 per ricostruire la dinamica dell’incidente. Indagini in corso.