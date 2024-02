Piazza De Ferrari, domenica modifiche alla viabilità per la rimozione di una grande insegna

Genova. Il Comune segnala che domenica 11 febbraio dalle ore 7 alle 19, per un intervento di rimozione di insegne collocate su un edificio, sono stabilite queste prescrizioni in:

piazza De Ferrari all’altezza delle intersezioni con via Vernazza e via XXV Aprile

1. divieto di transito

2. limite di velocità di 30km/h e direzione obbligatoria destra per i veicoli provenienti da via Dante all’intersezione regolata da semaforo con via XX Settembre

via XXV Aprile all’intersezione con piazza De Ferrari

1. limite di velocità di 30km/h

2. direzione obbligatoria sinistra

via Vernazza all’intersezione con piazza De Ferrari

1. limite di velocità di 30km/h

2. direzione consentita diritto e sinistra

via XX Settembre all’intersezione con piazza De Ferrari

1. limite di velocità di 30km/h

2. direzione obbligatoria sinistra