Piaggio Aerospace, Cisl: “Stato socio di maggioranza, basta perdere tempo”

Villanova d’Albenga. “Per il futuro di Piaggio Aerospace serve un azione forte e concreta del Governo. In questi mesi della terza gara di vendita abbiamo registrato le parole da parte del Governo e dalle istituzioni sull’importanza e la strategicità per il nostro Paese di questa storica azienda, ma ora servono i fatti con un incontro a Roma al Ministero per avere le garanzie necessarie al rilancio dell’azienda”.

Così Christian Venzano, segretario generale Fim-Cisl Liguria, sulla vertenza dell’azienda aeronautica e la procedura di acquisizione ancora in atto.

“Le offerte sono arrivate, ma vogliamo sapere quante sono valide e conoscere il piano industriale di rilancio a medio lungo termine. Se questo non c’è, visto che siamo alla terza gara, dobbiamo partire subito con un progetto che veda l’azione diretta dello Stato nel ruolo di socio maggioritario. Quindi, bisogna allungare i termini della scadenza del 14 di maggio dell’amministrazione straordinaria per definire il nuovo assetto nei tempi e nei modi corretti: questo anche per dare garanzie e continuità produttiva ed occupazionale ad un azienda strategica e coperta da Golden power, che lavora al 70% con la Difesa Italiana” precisa ancora l’esponente sindacale.

“Fondamentale il portafoglio ordini che supera i 500 milioni ed evidenzia la straordinarietà di questa storica azienda che ha liquidità almeno per i prossimi due anni e con altre commesse in arrivo”.

“Adesso, però, lavoriamo insieme per il futuro della Piaggio, con tutti i suoi asset e cioè velivoli, motori, revisione motori e service, con il mantenimento dell’occupazione e la territorialità dei siti produttivi. Non sprechiamo altro tempo prezioso e non fateci trovare soluzioni diverse, avviando così una interlocuzione fattiva col Governo per il bene delle lavoratrici e dei lavoratori” conclude il segretario Fim-Cisl Liguria.