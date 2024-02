Fuga di gas a Pegli, auto va a sbattere e rompe un tubo: strada chiusa

Genova. Intervento di vigili del fuoco, polizia locale e carabinieri lunedì mattina in via Ronchi, a Pegli, per una fuga di gas che ha costretto alla chiusura della strada.

La chiamata è scattata intorno alle 9, e dai vigili del fuoco, alcune pattuglie dei carabinieri, alcune polizia locale. Stando alle prime ricostruzioni, un automobilista ha perso il controllo dell’auto ed è andato a sbattere contro una cabina del gas e danneggiato un tubo di media pressione, causando la perdita.

I vigili del fuoco hanno temporaneamente tamponato il guasto in attesa dell’intervento dei tecnici di Ireti, e intorno alle 9.30 si stava valutando di fermare anche il traffico ferroviario, vista la presenza soprastante dei binari della ferrovia. Traffico bloccato in zona, non risultano feriti.