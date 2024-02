Passaporto, a Genova appuntamenti (quasi) impossibili: i consigli per ottenere il documento

Genova. Un anno dopo, siamo ancora qua. Nel gennaio 2023, durante uno degli open day attivati dalla questura di Genova per consentire a chi non aveva un appuntamento di accedere al servizio di rilascio e rinnovo del passaporto, si erano presentate decine di persone. Qualcuno si era messo in fila prima dell’alba per riuscire a ottenere il documento visto che prenotare on line l’appuntamento per svolgere la pratica era estremamente complicato.

Cos’è cambiato in un anno? Poco o nulla: ottenere il passaporto a Genova e dintorni – attraverso i canali pubblici – resta un’impresa ai limiti dell’impossibile. La differenza è che nel frattempo non ci sono più stati open day.

Perché ci vuole così tanto per ottenere il passaporto?

Le ragioni sono molteplici: la Brexit che ha reso l’Inghilterra, una delle mete all’estero più gettonate sia per motivi di lavoro sia di svago, un Paese per cui è necessario avere il passaporto, il dopo-Covid, ovvero il fatto che le persone abbiano ripreso a viaggiare ed è alto il numero di chi non ha mai avuto il documento o lo ha lasciato scadere durante la pandemia.

Boom di richieste, pochi addetti

A questo si aggiunga il fatto che se le richieste sono aumentate anche del 1000% lo stesso non è capitato al numero degli addetti agli uffici di rinnovo e rilascio dei passaporti. Tutte dinamiche esistenti a livello nazionale (e internazionale, anche in Francia e Svizzera, ad esempio, rinnovare un passaporto richiede mesi di tempo) ma che a Genova e provincia di sovrappongono ad altre scelte.

Slot ogni tre settimane

La questura di Genova ha scelto di organizzare la griglia degli slot disponibili per gli appuntamenti su un range di tempo di tre settimane. Ciò significa quindi che ogni giorno vengono rilasciati spazi liberi al massimo per le tre settimane successive. Se è vero che questo consente a chi ottiene uno slot di ottenere il proprio passaporto in un tempo ragionevole (dalle tre settimane al mese circa) ma, di contro, è assai difficile trovare l’appuntamento. Secondo un’indagine di Altroconsumo gli stessi problemi si riscontrano a Bologna, Milano, Pordenone, Potenza e Torino. In altre città sono state fatte scelte diverse, ad esempio si rendono disponibili slot molto avanti nel tempo, fino a sei mesi o più.

Slot “impossibili” anche all’Urp del Comune di Genova

Nei giorni l’ufficio Urp del Comune di Genova, a palazzo Tursi, si è trovato costretto a esporre un cartello che avvertiva della temporanea sospensione del servizio di prenotazione degli slot. Molte persone, specialmente anziani o cittadini con poca dimestichezza con gli strumenti digitali, si rivolgevano allo sportello comunale dove ogni giorno le operatrici riuscivano a trovare diversi appuntamenti messi a disposizione dalla questura attraverso un canale preferenziale. Dall’inizio dell’anno però gli slot appannaggio dell’Urp si sono ridotti quasi a zero. Il servizio è stato quindi sospeso anche per evitare situazioni di tensione, con decine di utenti accalcati davanti alla porta dell’ufficio e un clima di frustrazione e rabbia non semplice da gestire per i dipendenti comunali.

Come fare per avere il passaporto a Genova, alcuni consigli

Oltre a collegarsi al portale della polizia di Stato tramite Spid e a effettuare tutto il procedimento richiesto è utile sapere che ci sono alcuni momenti della giornata in cui gli slot vengono caricati sul sistema. Può accadere poco prima delle 9 del mattino o subito dopo le 14.

Clic veloce, e perseveranza

Chi riesca a centrare uno slot disponibile deve avere tutte le informazioni a portata di mano. Si può prenotare un appuntamento anche per un amico o un conoscente. Più difficile se non impossibile prenotare uno slot per un minorenne, visto che per registrarlo è necessario un passaggio in più e sicuramente, nel frattempo, qualcun altro si sarà accaparrato il posto.

Slot fuori Comune? Falsa illusione

Quando si accede al portale della polizia e si trova l’elenco degli uffici dove si può chiedere l’appuntamento non ci sono solo il commissariato di piazza Matteotti o gli uffici di corso Saffi ma altre stazioni più periferiche e quelle di altri Comuni della provincia: questi, spesso, sono liberi. Tuttavia cliccare porta a un vicolo cieco perché per accedere al servizio bisogna dimostrare di essere residente o domiciliato in quel comune.

Pratiche in urgenza

Va detto che chi ha bisogno di un passaporto per motivi urgenti, siano questi di lavoro, di salute o di viaggio (ma bisogna comprovare il tutto con documentazione medica, certificazioni o autocertificazioni del datore di lavoro o attraverso la ragione sociale, o mostrare di avere un biglietto già prenotato, può inviare una Pec all’indirizzo dipps135.00n0@pecps.poliziadistato.it e all’attenzione del dirigente. A oggi nessun genovese è rimasto “bloccato” perché senza passaporto la coscienza dovrebbe portare il cittadino a evitare di approfittare di questo canale se non strettamente necessario. Tradotto: acquistare un biglietto per Londra con un low cost a 20 euro è una scorciatoia che non vi consigliamo di prendere.

La soluzione a pagamento: pratiche auto e agenzie assicurative

Rinnovare il passaporto costa, tra bolli e tasse, oltre 100 euro (motivo per cui, c’è anche chi ottiene lo slot ma poi non lo utilizza). Per ulteriori 150-200 euro ci sono agenzie come pratiche auto e o società assicurative che svolgono il lavoro “al posto” del cittadino. I tempi, fino a qualche mese fa, erano molto più rapidi ma ultimamente si sono dilatati anche per questi canali privati.