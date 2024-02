Partecipazione attiva dei giovani nella società e alla vita democratica, ecco il bando della Compagnia di San Paolo

Genova. La Fondazione Compagnia di San Paolo ha presentato ai giovani e alla città il bando Sparkz che dà l’opportunità di attivare processi di partecipazione e impegno civico su temi, bisogni e opportunità individuate direttamente dai giovani.

La strategia dell’Unione europea per la gioventù 2019-2027 include l’incoraggiare «la partecipazione dei giovani alla vita democratica», sostenerne «l’impegno sociale e civico» e il «garantire che tutti i giovani dispongano delle risorse necessarie per prendere parte alla società».

La partecipazione è dunque uno dei princìpi guida che «dovrebbero essere applicati in tutte le politiche e attività riguardanti i giovani, riconoscendo che tutti i giovani costituiscono una risorsa per la società, tutte le politiche e attività riguardanti i giovani dovrebbero difendere il loro diritto a partecipare all’elaborazione, all’attuazione e al follow-up delle politiche che incidono su di loro attraverso una partecipazione significativa dei giovani e delle organizzazioni giovanili», dunque una partecipazione informata, consapevole e attiva.

La Fondazione Compagnia di San Paolo individua fra i suoi obiettivi programmatici il sostegno al protagonismo giovanile, al rafforzamento delle attitudini e delle competenze dei/delle giovani con l’obiettivo di sostenerne la capacità d’ impatto sulla società e di contribuire a migliorare il contesto in cui vivono.

La Fondazione sostiene percorsi che permettano agli under 30 di agire quali cittadini attivi e responsabili e dunque a essere vere risorse di sviluppo per l’intera collettività. Ecco perché ha lanciato negli scorsi anni il “Bando GxG – Giovani per i Giovani”, un’occasione rivolta ai giovani di esprimere idee e bisogni, trasformarli in progetti e diventare attori responsabili nella realizzazione delle progettazioni sviluppate.

La Fondazione Compagnia di San Paolo vuole continuare a sostenere i giovani come risorsa per l’intera società inaugurando un nuovo programma con uno sguardo pluriennale.

Il Bando SPARKZ _giovani che attivano, ha l’obiettivo di valorizzare gli under 30 come attivatori di partecipazione e impegno civico tra i loro coetanei e/o nella popolazione tutta su temi, bisogni e opportunità da loro direttamente individuati.

Le proposte potranno quindi riguardare qualsiasi ambito di intervento i/le giovani ritengano prioritario argomentandone le ragioni. Le iniziative dovranno essere proposte da gruppi di giovani e dovranno coinvolgere e incentivare la partecipazione di una qualsiasi fascia demografica o sociologica: giovani, altre generazioni, professionisti, residenti in determinati quartieri o comunità locali ecc., rendendo i/le giovani agenti del cambiamento e co-protagonisti delle soluzioni a problemi reali e specifici.

Il bando intende inoltre dare spazio a gruppi informali o formali che non si sono ancora misurati con strumenti di sostegno della Fondazione o che, in generale, non hanno mai immaginato di poter aver sostegno per un’idea che agisce per il bene comune.

Il bando si rivolge a: gruppi informali composti da almeno 5 giovani di età compresa tra i 18 e i 30 anni che vivono in Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta; enti senza fini di lucro formalmente costituiti, con almeno il 75% di giovani tra i 18 e i 30 anni nell’organo di governo e che operino in Piemonte e/o Liguria e/o Valle d’Aosta. L’ente deve essere un soggetto ammissibile ai contributi della Fondazione Compagnia di San Paolo, secondo quanto indicato nelle Linee attuative del Regolamento delle attività istituzionali della Fondazione.

Le candidature dovranno pervenire entro le ore 14:00 del 29 marzo 2024.

La call è la prima parte di un percorso a più fasi che prevede, lungo tutto il 2024, l’incubazione delle proposte selezionate attraverso l’ascolto per l’emersione dei bisogni, la formazione e l’accompagnamento tecnico a supporto dello sviluppo delle proposte e per il rafforzamento del gruppo.

Le iniziative selezionate potranno essere realizzate nel 2025 (fase 2: realizzazione/ implementazione). A questo link maggiori dettagli ed il testo completo del bando.