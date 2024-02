Parco dell’Acquasola, proseguono i lavori di Aster: interventi anche su panchine e laghetto

Genova. Proseguono i lavori di riqualificazione del parco dell’Acquasola, a Genova, da parte di Aster, la partecipata del Comune.

I lavori in corso riguardano tutta l’area e sono relativi a alla posa dei sottoservizi, con cablaggio per impianti essenziali e disponibilità di energia elettrica per eventi futuri.

Si procede con i nuovi punti di consegna Enel per una maggiore efficienza e con lo spostamento e riduzione di dimensioni della centralina Arpal per il monitoraggio della qualità dell’aria.

Interventi anche sul nuovo basamento per il servizio igienico, con allaccio alle fognature, completata la nuova aiuola sul lato sud, ispirata a quella sul lato levante, restauro del parapetto lato levante, inclusa la finitura del bauletto.

Intervento sul tratto deteriorato del parapetto per il suo recupero.

Impiegata una miscela specifica di inerti, compreso il “pisellino” tipico dell’Acquasola, per la realizzazione dei nuovi percorsi percorribili senza sprofondare.

Aster sta procedendo anche alla pulizia e al trattamento delle tradizionali panche in “pietra di Finale” per eliminarne funghi e licheni.

Recupero completo anche per l’area del laghetto, partendo da una profonda pulizia.

“Siamo entusiasti di vedere come questi miglioramenti renderanno ancora più accogliente il Parco dell’Acquasola”, concludono da Aster.