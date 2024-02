Acquasola, avanti con i lavori: ripuliti panchine e laghetto, spunta una nuova aiuola

Genova. Proseguono i lavori di riqualificazione del parco dell’Acquasola, un progetto finanziato con 1,9 milioni di fondi del Pnrr. Aster, incaricata di portare avanti le lavorazioni, ha fornito un aggiornamento dell’andamento del cantiere, confermando di avere portato a termine una serie di interventi.

A livello “estetico”, Aster ha completato la nuova aiuola sul lato sud, ispirata a quella sul lato levante, ed è stato restaurato il parapetto lato levante. Sono inoltre state pulite le tradizionali panche in pietra di Finale per eliminare funghi, licheni e incrostazioni, ed è stata completamente recuperata l’area del laghetto, pulito a sua volta.

Gli operai si sono inoltre occupati della posa dei sottoservizi, dello spostamento della ridotta centralina Arpal per il monitoraggio della qualità dell’aria e della realizzazione del nuovo basamento per il servizio igienico, con allaccio alle fognature.

I lavori per riqualificare il parco disegnato nel 1800 da Carlo Barabino prevedono la realizzazione di percorsi battuti per consentire il passaggio anche a carrozzine e passeggini, la costruzione di un impianto di riciclo dell’acqua nel laghetto e uno di fitodepurazione con piante specifiche che depurano l’acqua per impedire il ristagno, e la realizzazione di una nuova pavimentazione lungo i bastioni, con nuove ringhiere di protezione in metallo, alte un metro e dieci, quindi a norma. Ammodernati anche gli impianti elettrici, soprattutto quelli a uso degli eventi e delle strutture.