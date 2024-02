Palpeggia e bacia la cameriera di un bar: 49enne denunciato per violenza sessuale

Genova. Ubriaco e forse sotto l’effetto di sostanze stupefacenti ha cominciato a importunare la cameriera di un bar nel quartiere di San Fruttuoso. La ragazza prima ha provato a ignorarlo ma lui ad un certo punto si è avvicinato cominciando a baciarla e a palpeggiarla ripetutamente. La ragazza ha chiamato la polizia mentre l’uomo nel frattempo si è allontanato barcollando verso via Torti dove lo hanno trovato gli agenti delle volanti, intorno alle 20 e 30 di ieri.

L’uomo ha cominciato a insultare i poliziotti straparlando e urlando improperi e dicendo che avrebbe “chiamato Leopizzi per fargliela vedere” (il riferimento è all’ex capo ultrà del Genoa attualmente a processo per associazione per delinquere finalizzata all’estorsione nei confronti della società, ndr).

L’uomo, un 49enne italiano, è stato sanzionato per ubriachezza molesta e denunciato per violenza sessuale, seppur nella forma attenuata del ‘fatto di minor gravità”.