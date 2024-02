Palmaro, via il cemento dal nucleo storico del quartiere: ultimati i lavori di Aster

Genova. Via Nostra Signora Assunta, il nucleo storico del quartiere di Palmaro, nel ponente genovese, è stata risistemata da Aster, l’azienda partecipata comunale che si occupa di lavori pubblici e arredo urbano.

Gli operai, tecnici e progettisti sono stati in campo diverse settimane per una serie di interventi mirati non soltanto a restituire decoro urbano all’area, ma anche a renderla più funzionale e sicura, a beneficio di tutti coloro che la frequentano.

Quindi, addio all’asfalto e alle vecchie pavimentazioni: si è optato per lastre di arenaria nuove. Aster ha inoltre progettato e realizzato la nuova rete per le acque bianche, garantendo il drenaggio dell’acqua piovana in modo efficiente e sicuro (e le piogge dello scorso weekend hanno già messo alla prova la nuova copertura)

Sono stati sostituiti da Aster i vecchi dissuasori in ghisa, ed è stata ripristinata anche la fontanella, che non era da tempo utilizzabile.

Nuova vita alle panchine già installate e massima attenzione all’accessibilità, con l’inserimento di una mappa tattile e codici lodges perché l’area possa accogliere tutti, senza eccezioni.

“Un rinnovamento che, attraverso sinergie concrete, dal progetto all’esecuzione, contribuisce a preservare l’identità del quartiere restituendogli carattere e vivibilità”, commentano da Aster.