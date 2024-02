Oregina, vandalizzata per la quarta volta la targa in memoria di Norma Cossetto

Genova. A poche ore dal Giorno del Ricordo è stata nuovamente vandalizzata sul belvedere di Oregina la targa in memoria di Norma Cossetto, studentessa italiana uccisa dai partigiani jugoslavi di Tito nel 1943 e gettata in una foiba.

La lapide, sostituita lo scorso 8 ottobre in occasione della commemorazione organizzata da CasaPound e militanti di estrema destra, è stata ricoperta di vernice la scorsa notte. A rivendicare il gesto è Genova Antifascista, prendendo di mira implicitamente il consigliere municipale della Lega Edoardo Di Cesare che due giorni fa su Facebook condannava “fermamente gli atti vandalici” contro la targa: “Nessuna parata nazista nei nostri quartieri rimarrà senza risposta“, avvertono i militanti.

La targa era stata posta dal Comune di Genova due anni fa, in occasione del 10 febbraio, proprio davanti a un cippo che ricorda i partigiani italiani e la Resistenza. Altre volte era stata deturpata o distrutta. “Chi ha compiuto tali gesti si è macchiato dei medesimi crimini commessi contro gli italiani durante le foibe, diventando complice e nemico del nostro popolo – ha scritto Di Cesare -. Fanno paura le dichiarazioni di una certa parte politica che chiede di spostare quella targa perché da fastidio. Riconoscete le pagine di storia invece di cancellarle! Vergogna!”.

“Apprendo con stupore e indignazione come la targa in memoria di Norma Cossetto in Belvedere Gerolamo da Passano, sia stata nuovamente deturpata vilmente”. Così Tomaso Giaretti Assessore di Fratelli d’italia del Municipio I Centro Est. “La targa era stata l’ultima volta distrutta a ottobre 2023, e come Municipio abbiamo provveduto a posizionarla nuovamente pochi giorni fa in occasione delle cerimonie del Giorno del Ricordo. Si resta senza parole di fronte al bieco odio politico nei confronti di una ragazza seviziata e uccisa, una ragazza a cui è stata conferita dal Presidente Ciampi la medaglia d’oro al Merito Civile.” Continua Giaretti “Questa barbarie deve finire, per rispetto dei morti e per rispetto di una data che attraverso la legge 92/2004 è riconosciuta dalla Repubblica Italiana.”

Chi era Norma Cossetto

Studentessa istriana, trucidata nel 1943 a 23 anni dai partigiani jugoslavi di Tito, è una delle vicende più note tra quelle legate alla stagione delle foibe e al conflitto sul confine orientale e alla successiva espulsione degli italiani dall’Istria e dalla Dalmazia. La giovane ricercatrice di Visignano (oggi in Croazia), figlia di un dirigente fascista e a sua volta esponente di gruppi fascisti universitari, si rifiutò sempre di rinnegare la propria fede politica, fu prelevata da casa alcuni giorni dopo l’armistizio del 1943, violentata ripetutamente e infine gettata in una foiba.

In memoria della studentessa nacque nel 1944 a Trieste il Gruppo d’Azione Femminile “Norma Cossetto”, l’unico reparto paramilitare fascista femminile della Repubblica di salò. A Norma Cossetto nel 2005 venne conferita la medaglia d’oro al merito civile dall’allora presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi.