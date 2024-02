Omicidio Nada Cella, spunta una nuova testimone che conferma che Cecere e Soracco si conoscevano

Genova. Non la “signorina” della telefonata anonima che avrebbe visto Annalucia Cecere uscire dal palazzo di via Marsala subito dopo il delitto di Nada Cella, bensì una donna che ha confermato agli inquirenti che Anna Lucia Cecere e il commercialista Marco Soracco si conoscevano e si frequentavano, un rapporto diverso quindi dalla conoscenza superficiale di cui Soracco ha sempre parlato in riferimento a Cecere.

A trovare la testimone sono state l‘avvocata Sabrina Franzone, che assiste i famigliari di Nada Cella e la criminologa Antonella Delfino Pesce, la stessa che due anni e mezzo fa ha fornito gli elementi per far riaprire il cold case. La nuova teste è stata sentita a gennaio dalla Procura e la sua deposizione, verbalizzata dopo la richiesta di rinvio a giudizio, è stata inserita negli atti dell’accusa come supplemento di indagine.

Intanto non si ferma l’appello alla ricerca della donna che, se identificata, potrebbe fornire una testimonianza decisiva per l’accusa. Anche su questo fronte la criminologa Delfino Pesce, insieme alla cugina di Nada, Silvia Cella, sta lavorando affinché chiunque a Chiavari e nei dintorni, facendo uno sforzo di memoria, si faccia avanti per fornire informazioni sulla “signorina”.

Fra le tante piste – ha spiegato la criminologa su facebook “quella forse più meritevole di approfondimento è legata ad una donna che nel 96 lavorava presso la casa di riposo Morandi, situata a poche decine di metri dalla chiesa di San Giacomo di Rupinaro. Poteva trattarsi di una impiegata, di una addetta alle pulizie o alla cucina ma in ogni caso veniva dalla val Fontanabuona e aveva l’abitudine di parcheggiare l’auto (una utilitaria) davanti ai lavatoi. Questa donna potrebbe, in alternativa, essere stata impiegata presso una impresa di pulizie avente sede comunque a Rupinaro”.

“Non importa che sia viva – sottolinea Delfino Pesce – E’ importante sia identificata”. In quel caso, infatti, il documento diventerebbe utilizzabile nel processo, anche in caso di morte della “signorina”.

Ieri la gup Angela Maria Nutini ha rinviato al 1 marzo l’udienza preliminare che deve decidere se Annalucia Cecere, accusata di omicidio volontario aggravato dai futili motivi e dalla crudeltà dovrà essere processata in Corte d’assise. E se Marco Soracco e l’anziana madre Marisa Bucchioni dovranno andare a giudizio per favoreggiamento e false dichiarazioni ai pm. Secondo l’accusa Cecere uccise Nada Cella per gelosia: un delitto d’impeto, ma nato dal desiderio che aveva Cecere di sistemarsi sia lavorativamente, sia sentimentalmente, visto che puntava a fidanzarsi e sposarsi con Soracco. E Soracco e la madre hanno sempre coperto quello che sapevano per evitare che la loro famiglia venisse coinvolta. Ieri nelle sette ore di udienza preliminare, accusa e difese hanno sostenuto tesi diametralmente opposte. Tra due settimane la decisione della giudice.