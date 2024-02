Omicidio Nada Cella, ancora nessuna decisione da parte del giudice: l’udienza preliminare rinviata al primo marzo

Genova. Dopo circa sette ore di udienza preliminare la giudice Angela Maria Nutini, ha deciso di rinviare l’udienza preliminare in cui decidere se per l’omicidio di Nada Cella, la 54enne Annalucia Cecere dovrà o meno essere processata in Corte d’Assise al 1 marzo.

Due settimane di tempo in cui il pubblico ministero Gabriella Dotto, dovrà decidere se e quanto replicare alle conclusioni degli avvocati di Cecere, Giovanni Roffo e Gabriella Martini. Potrebbe in realtà trattarsi però di quelle che tecnicamente vengono definite ‘finte repliche‘ che consentono al giudice di prendere un po’ di tempo prima di arrivare a una decisione. Annalucia Cecere, ricordiamo, è accusata di omicidio volontario aggravato dai futili motivi e dalla crudeltà. A processo potrebbero finire anche il commercialista Marco Soracco e l’anziana madre Marisa Bucchioni per favoreggiamento e false dichiarazioni ai pm.

Roffo, come nel suo stile, non ha voluto raccontare ai giornalisti, cosa ha detto in aula per circa 2 ore e mezza per smontare il castello accusatorio, ma si è limitato a confermare il rinvio per repliche. L’avvocato Andrea Vernazza, che difende Soracco e la madre, ha commentato fuori dall’aula parlando di “della ricostruzione della Procura come di un romanzo“.

Nessuno commento a fine udienza da parte della mamma di Nada Cella, Silvana Smaniotto che stamani entrando a palazzo di Giustizia si era limitata a dire “ oggi è un giorno triste”. Con lei in udienza c’erano la sorella maggiore di Nada, Daniela e la nipote Eleonora. Per i famigliari di Nada Cella sono giorni di attesa e di tensione visto che per la prima volta l’omicidio della 24enne loro congiunta potrebbe davvero arrivare a una verità processuale. Il giudice Nutini, al termine dell’udienza del primo marzo, deciderà se emettere il ‘decreto che dispone il giudizio‘ per gli imputati oppure una ‘sentenza di non luogo a procedere‘, in cui motivando dovrebbe spiegare perché gli elementi raccolti dall’accusa non sono sufficienti per celebrare un processo.

A parlare per i famigliari di Nada è invece l’avvocata Sabrina Franzone che ha ribadito la solidità delle nuove indagini e ha rilanciato l’appello per trovare l’autrice della telefonata anonima che accusava Cecere due mesi dopo il delitto.

Il giudice e la “ragionevole previsione di condanna”

Secondo la riforma Cartabia il giudice per l’udienza preliminare può rinviare a giudizio un imputato solo se sussiste una “ragionevole previsione di condanna” e il nodo sarà proprio questo. Oggi la prima a parlare sarà proprio la pm Gabriella Dotto che sintetizzerà gli elementi che ritiene più decisivi per chiedere il processo. Poi parleranno gli avvocati di parte civile che difendono gli interessi della mamma di Nada, Silvana Smaniotto, e della sorella. Poi toccherà agli avvocati degli imputati. L’avvocato Giovanni Roffo, che difende Cecere (non presente in aula) e Andrea Vernazza che difende Marco Soracco e la madre. Soracco, a più riprese interpellato dai cronisti, ha sempre ribadito la sua totale estraneità ai reati che gli vengono contestati. Dopo che tutte le parti in causa avranno parlato la giudice entrerà in camera di consiglio per uscirne – probabilmente oggi stesso – con la decisione.

Se deciderà che gli elementi raccolti dall’accusa sono insufficienti gli imputati saranno prosciolti con la formula del “non luogo a procedere” e tutto il castello indiziario costruito dall’accusa sarà spazzato via in un soffio. Se al contrario riterrà sussista una “ragionevole previsione di condanna”, allora sarà il processo in Corte d’assise a stabilire se sia stata davvero Cecere a uccidere Nada Cella.

Le accuse

Quello di Nada Cella secondo l’accusa fu un delitto d’impeto, ma nato dal desiderio che aveva Cecere di sistemarsi sia lavorativamente, sia sentimentalmente, visto che puntava a fidanzarsi e sposarsi con Soracco. All’epoca gli investigatori svolsero male le indagini, concentrandosi esclusivamente su Soracco e ignorando diversi indizi importanti che avrebbero potuto portare a Cecere (che fu indagata solo per pochi giorni). Il caso era stato riaperto nel maggio del 2021 grazie ai nuovi elementi forniti dalla criminologa Antonella Pesce Delfino. Da lì sono partite le nuove indagini della squadra mobile, dopo che la pm Gabriella Dotto aveva riaperto il fascicolo ‘contro ignoti’. Annalucia Cecere, 54 anni, è accusata di omicidio volontario aggravato da crudeltà e futili motivi, mentre il commercialista Marco Soracco, e la madre Marisa Bacchioni sono indagati per favoreggiamento e false dichiarazioni al pm.

Cecere secondo l’accusa avrebbe ucciso Nada Cella “per motivi di rancore e gelosia verso la vittima per via della posizione da lei occupata all’interno dello studio di Soracco e la sua vicinanza a costui”. Anche Marco Soracco, all’epoca principale sospettato del delitto, avrebbe gravi responsabilità nell’aver coperto di delitto, così come la madre di quest’ultimo Marisa Bacchioni: secondo gli investigatori della squadra mobile fare il nome di Cecere e ammettere che lui conosceva quella ragazza-madre che gli faceva avances avrebbe potuto avere ripercussioni negative sulla reputazione della famiglia.

Le nuove indagini

Tra le 90 pagine che mettono in fila gli elementi in mano all’accusa, uno dei più potenti, è la nuova comparazione tra il bottone rinvenuto sotto il corpo della vittima e le fotografie di due, pressoché identici, trovati nell’alloggio di Annalucia Cecere nell’estate 1996. All’epoca gli investigatori si erano limitati a un confronto indiretto tramite fotografia, senza acquisirli fisicamente, ma il lavoro condotto oggi su quel fronte è più profondo di allora. Sono stati anche interpellati i massimi esperti in bottoni del Paese. Secondo quanto emerso il bottone trovato sul luogo del delitto è compatibile con quelli trovati a casa di Cecere e se non fu giudicato tale è perché non era stato preso in considerazione un anello di plastica che lo ricopriva. Era fra l’altro un bottone abbastanza difficile da reperire sul mercato all’epoca, appartenente a un giubbotto maschile che secondo l’accusa apparteneva all’ex fidanzato di Cecere.

Poco si è riusciti a cavare dal Dna sulla scena del crimine, seppur rianalizzato con le più moderne tecniche dal genetista Emiliano Giardina. Tutto quello che è emerso è che appartiene a una donna. Nient’altro, poiché il campione è parziale, la conservazione non è stata ottimale.

Poi ci sono i testimoni oculari ma o sono morti oppure, nel clima di omertà che ha pervaso Chiavari in quel periodo, sono sempre rimasti anonimi. In diversi videro una donna fuggire dal luogo del delitto, in motorino e in un caso sporca di sangue. La più rilevante, una mendicante che si trovava a pochi metri dal portone di piazza Marsala, non è più in vita. Una sola delle fonti anonime è ancora in vita ed è stata identificata: è una donna che abitava accanto a Cecere in piazza Dante a Chiavari: ha raccontato che Cecere le aveva confidato di aver fatto proposte sentimentali a Soracco e che quella mattina del 6 maggio Cecere era uscita di casa molto prima del solito e anche che quel giorno eccezionalmente aveva poi steso tutti i vestiti lavati, comprese le scarpe e alcuni stracci. Ancora: c’è la figlia della vicina di casa che indicò nelle 9 l’orario d’ingresso nello studio da parte di Marco Soracco. Secondo la Procura quindi Soracco vide Cecere subito dopo il delitto (commesso alle 9.01 del mattino) ma il commercialista ha sempre negato, dicendo di essere sceso circa 15 minuti dopo, di aver visto Nada in una pozza di sangue e di aver pensato a un malore.

Un altro elemento, che resta inutilizzabile nei confronti di Cecere in quanto la voce registrata è sempre rimasta anonima è la “signorina” che il 9 agosto 1996, a tre mesi dal massacro, parlò con Marisa Bacchioni il cui telefono fisso era sotto controllo. Spiegava che in cinque, il 6 maggio, avevano visto Cecere allontanarsi dall’edificio di via Marsala, ma non hanno mai parlato per paura. La Procura ha fatto di tutto per risalire all’autrice di quella telefonata, diffondendo l’audio alla stampa e nell’ultimo periodo anche Silvia Cella, cugina di Nada, ha rilanciato l’appello a farsi avanti. Ma fino a oggi, nessuno ha riconosciuto quella voce

Nelle nuove indagini il telefono degli indagati è stato nuovamente messo sotto intercettazione. E alcune di queste conversazioni sono ritenute particolarmente rilevanti degli investigatori. In una, Annalucia Cecere parlando con un poliziotto che l’ha convocata in questura accusa Marco Soracco d’essere l’assassino, ma in quello che per l’accusa è un lapsus involontario dice che il killer si sarebbe “lavata”. al femminile. Inoltre, Cecere telefona dopo 26 anni all’ex fidanzato dell’epoca con cui si erano lasciati nel 1995, un anno prima del delitto, dicendogli che invece doveva raccontare agli inquirenti che all’epoca dell’omicidio stavano ancora insieme. Poi, mentre si trova a lavorare come colf a casa di un’infermiera, le chiede ripetutamente informazioni sul Dna, cioè su quali informazioni il Dna fornire ancora dopo 28 anni.

Le difese

Annalucia Cecere, che non i giornalisti non ha mai parlato, ha sempre sostenuto (quando fu sentita come teste) che quella mattina era a lavorare in uno studio dentistico e di non aver avuto nulla a che fare con il delitto. Poi, da quanto è stata iscritta nel registro degli indagati non si è mai voluta sottoporre a interrogatorio. Soracco continua a ribadire che aveva di Cecere solo una conoscenza superficiale (ma testimonianze e intercettazioni sembrerebbero dimostrare l’opposto) e sostiene che lui, che è stato a lungo indagato per omicidio, avrebbe avuto tutto l’interesse a denunciare Cecere se l’avesse riconosciuta sul luogo del delitto.

L’avvocato di Soracco, Andrea Vernazza, in una memoria difensiva depositata al gip, sostiene fra l’altro l’inutilizzabilità delle dichiarazioni “false” rilasciate a pm e polizia giudiziaria (le stesse che integrano secondo l’accusa i reati di favoreggiamento e false dichiarazioni al pm) perché il commercialista, in qualità di ex indagato del delitto, seppur molti anni prima, avrebbe dovuto essere sentito solo alla presenza del suo avvocato.