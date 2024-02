Omicidio Mahmoud, indagini chiuse: Tito e Bob sono accusati di omicidio premeditato aggravato dai motivi abietti e futili

Genova. Il sostituto procuratore Daniela Pischetola ha chiuso le indagini nei confronti di Kamel Abdelwahab detto Tito e di Abdelghani Ali detto Bob, in carcere per l’omicidio di Mahmoud Abdallah, l’egiziano di 19 anni trovato senza testa e mani la scorsa estate al largo di Santa Margherita.

I due sono accusati di omicidio volontario in concorso aggravato dalla premeditazione e dai motivi abietti e futili oltre che di occultamento di cadavere.

Le indagini sono state chiuse dopo l’ultimo interrogatorio di Tito, che dopo la deposizione al pm avrebbe accusato un lieve malore e che nonostante abbia provato a discolparsi dicendo di essere stato “incastrato”, non ha fornito ulteriori elementi utili all’indagine dei carabinieri che li avevano arrestati qualche giorno dopo il delitto ricostruendo in dettaglio i fatti, dall’acquisto di un coltello e di una mannaia dopo prima del delitto, al viaggio in taxi con la valigia che conteneva il corpo del 19enne, ucciso perché voleva lasciare il lavoro in quella barberia e forse aveva minacciato di denunciare qualche irregolarità.

Tito non ha nemmeno voluto fornire alla Procura elementi utili sul presunto mandante nonostante gli investigatori abbiamo scoperto che Mohamed Ali, detto Aly, il titolare della barberia di via Merano a Genova Sestri Ponente e mai indagato (cugino di Tito e fratello di Bob), avesse chiesto a Tito poche ore dopo il delitto di cancellare tutte le loro chat.

Il titolare della barberia era andato in Egitto il 26 giugno, dopo che il 19 la guardia di finanza aveva compiuto un’ispezione nel suo salone, durante la quale la vittima aveva denunciato irregolarità nella gestione dei lavoratori. Dalla perizia è emerso che effettivamente tutti i messaggi, immediatamente prima e dopo il delitto, sono stati eliminati.

Gli inquirenti avevano già scoperto che la mattina del 23 luglio, poche ore prima di essere ucciso, Mahmoud aveva ricevuto diverse telefonate da Aly e Bob. In una di queste, il titolare aveva detto alla vittima di andare a Sestri, dove gli avrebbero dato i soldi che gli spettavano come liquidazione visto che voleva andare a lavorare per un barbiere concorrente.

Nell’appartamento dormitorio, secondo l’accusa, Tito e Bob lo avrebbero invece ucciso con un coltello e poi avrebbero infierito sul cadavere con una mannaia comprati poche ore prima in un negozio. Avrebbero poi messo il corpo in un trolley e lo avrebbero portato a Santa Margherita dove avrebbero gettato in mare la testa e le mani per non farlo riconoscere. La testa del giovane non è mai stata ritrovata.

I due presunti assassini ora hanno venti giorni di tempo per chiedere di essere nuovamente interrogati, dopo di che il pm formulerà la richiesta di rinvio a giudizio. Le aggravanti dell’omicidio impediscono di poter accedere al rito abbreviato, per questo i due, dopo l’udienza preliminare, saranno processati davanti alla Corte d’assise presieduta dal giudice Massimo Cusatti.