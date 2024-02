Omaggio a Celentano, il genovese Louis Lunari ha trasformato Tre passi avanti in un remake: Mondo beat

Genova. Un omaggio ad Adriano Celentano da parte di Louis Lunari, attualmente ricoverato in ospedale dal 18 luglio scorso, e nonostante questo sempre attivo sul fronte musicale. Il cantante, chitarrista ed autore genovese ha reso omaggio ad Adriano Celentano, trasformando la canzone “Tre passi avanti” (uscita nel 1967) del molleggiato nel remake “Mondo beat”.

Siamo nel pieno di questa edizione del Festival di Sanremo e Celentano, che ha compiuto 86 anni il 6 gennaio scorso, ha contribuito a fare la storia della manifestazione canora più famosa d’Italia partecipando 5 volte. Fra le sue partecipazioni, c’è un “gesto” indelebile, quando iniziò a eseguire “24 mila baci” girato di spalle al pubblico, gesto che all’epoca suscitò grande scalpore – la canzone, portata a quel Festival con Little Tony e giunta seconda, ebbe poi un enorme successo. Quel gesto avvenne il 27 gennaio 1961. Come detto, per rendere il suo tributo a Celentano, Louis Lunari ne ha scelto la canzone “Tre passi avanti”, effettuandone un remake reintitolato “Mondo Beat” che ne stravolge completamente la musica.

Mentre il testo (un’autentica provocazione, considerato quello che diceva nel 1967) e la linea vocale, ricantata però a suo modo da Lunari, sono uguali all’originale, l’arrangiamento musicale passa da quello folk, pensato sostanzialmente per voce e chitarra acustica, della canzone di Celentano, a una versione che unisce vari generi, dal pop al funky elettrici, arrivando al reggae fino al power-rock . L’idea di questo tipo di omaggio, nata soltanto a Genova, è stata registrata in studio da Louis Lunari, alla voce e chitarra, con il bassista Massy Mad Max Murialdo, il batterista Fabrizio Cervetto ed il chitarrista Mauro Siri, con la collaborazione del produttore digitale Alex Cavalieri. La produzione artistica è stata realizzata da Andrea Mei, ex-tastierista dei Gang e autore per i Nomadi, e da Eugenio Merico, batterista degli Yo Yo Mundi. Hanno collaborato anche il fotografo Furio Bruzzone e la musicista Elisa Montaldo.

“Mondo Beat” è in ascolto e condivisione gratuita su YouTube.