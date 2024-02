Oggi c’è la fiera di Sant’Agata: ecco tutte le strade chiuse e le modifiche al servizio Amt

Genova. Torna oggi la fiera di Sant’Agata nel quartiere di San Fruttuoso, quest’anno baciata da un clima particolarmente gradevole. La manifestazione commerciale, legata al nome della santa venerata nell’omonima chiesa in via De Paoli, è molto attesa dai genovesi e un appuntamento fisso nella prima domenica di febbraio per fare acquisti tra i quasi 600 banchi di operatori, provenienti anche da fuori regione, di un’ampia gamma di categorie merceologiche, dal food all’abbigliamento, dall’utensileria per la casa alle piante da terrazzo e da giardino.

La fiera si snoda anche quest’anno, tra corso Sardegna, via Giacometti, via Don Orione, via Casoni, piazza Terralba, via Torti, via Novaro, piazza Martinez, piazza Giusti, piazza Manzoni e corso Galilei dove sono presenti i produttori del comparto florovivaistico e agricolo con produttori locali.

“Anche quest’anno il quartiere di San Fruttuoso sarà animato dalla tradizionale fiera di Sant’Agata che attrae visitatori da tutta la città e non solo – commenta l’assessora al Commercio e alle Tradizioni Paola Bordilli – È la fiera più grande della città, molto attesa dai genovesi ma anche dagli operatori commerciali, che ogni anno vengono anche da altre regioni per partecipare a una fiera che da generazioni scandisce un appuntamento di incontro e di svago nella stagione invernale. Inoltre, dal 2018 l’amministrazione comunale ha attuato una ridistribuzione degli spazi per la quale anche corso Sardegna risulta tra le vie interessate dalla manifestazione, una scelta apprezzata da visitatori e fieristi. Proprio la riconfigurazione di Sant’Agata è stata definita un esempio virtuoso di collaborazione tra enti e istituzioni a livello nazionale. Un riconoscimento che premia il complesso lavoro di squadra coordinato dal settore Commercio con tutti gli uffici comunali coinvolti e le società partecipate e le associazioni dei fieristi: a tutti loro rivolgo il mio sentito ringraziamento”.

Le modifiche alla viabilità

Fino alle 4.00 di lunedì 5 febbraio è istituito il divieto di circolazione e di sosta veicolare in corso Sardegna nella semicarreggiata di Levante, tratto tra via Giacometti e via Don Orione, e, nello stesso tratto, nella semicarreggiata di Ponente, è istituito il doppio senso di circolazione.

È istituito anche il divieto sosta con rimozione e soppressione della pista ciclabile nel tratto compreso tra il fornice ferroviario e via Don Orione, piazza Giusti limitatamente all’area antistante i civv. 10 e 11 e nello stacco antistante l’edificio delle Ferrovie dello Stato, via Giacometti (esclusi mezzi bus fino alle ore 1.30 del 4 febbraio, via de Paoli, via Novaro tratto tra via Giacometti e via Toselli, piazza Martinez, via Casoni, piazza Terralba, esclusa corsia che adduce a via Torti in direzione ascendente), via Torti (tratto compreso tra piazza Martinez e via dell’Albero D’Oro), via Pendola, via Paggi, via D’Albertis (tratto tra piazza Martinez e via Vitale), via Giorni, corso Galileo Galilei, piazza Manzoni nella parte lato mare, via Cambiaso, esclusi mezzi degli aventi diritto con istituzione di doppio senso di circolazione tra via Olivieri e piazza Manzoni.

È istituito il divieto di sosta veicolare in via Marina di Robilant sul lato ponente del tratto tra via San Fruttuoso e via Torti, via San Fruttuoso sul lato mare del tratto tra passo Resa Villa Migone e villa Migone su entrambi i lati nel tratto compreso dalla villa fino a via dell’Albero D’Oro (compresa), passo Resa di Villa Migone, via D’Albertis, tratto tra via Revelli Beaumont/Vitale e via Repetto, via Olivieri, nel tratto tra corso Galilei e via Cambiaso, con istituzione del doppio senso di circolazione.

In via San Fruttuoso è istituito il senso unico di marcia nel tratto tra passo Resa di Villa Migone e intersezione con via dell’Albero d’Oro (compresa). In via dell’Albero d’Oro è istituito l’obbligo di arresto e dare precedenza e l’obbligo di svolta a sinistra all’intersezione con via Torti. In via Pertusio è istituito il senso unico alternato a vista con diritto di precedenza per i veicoli diretti verso via Varese.

In via Toselli sono stabiliti il senso unico di marcia con direzione Ponente nel tratto tra via Novaro e piazza Martinez, mentre per i veicoli in transito nel tratto a ponente dell’intersezione con via Novaro è istituito l’obbligo di svolta a sinistra all’intersezione con via Novaro stessa. In via Imperiale è istituito l’obbligo di svolta a sinistra all’intersezione con via Torti. In via Oristano è istituito l’obbligo di uscita su via Varese con obbligo di svolta a sinistra in via Ayroli.

Sono temporaneamente istituite fermate degli autobus adibiti al servizio di linea di pubblico trasporto urbano sul lato ponente di via Marina di Robilant in prossimità dell’intersezione con via Torti, lato mare di via Marchini in prossimità dell’intersezione con via Amarena, lato mare di piazza Giusti in prossimità del civ. 1, lato levante di corso Sardegna (tratto tra termine della sosta e via Giacometti lungo la corsia di canalizzazione) e sarà garantito il transito ai veicoli di soccorso in servizio di pronto intervento.

Se le condizioni di traffico lo richiedessero potrebbero essere adottate, su iniziativa della polizia locale, modifiche alla viabilità finalizzate a garantire la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale.

Le modifiche al servizio Amt

Da inizio a fine servizio le linee 18, 18/, 37, 46, 48, 67, 84, 89, 385, 604, 618, 680 e 683 modificano il percorso.

Linee 18, 18/ e 618

Direzione Sampierdarena. I bus, giunti in corso Gastaldi, proseguono per via Tolemaide, piazza Verdi dove riprendono regolare percorso. Direzione San Martino. I bus, giunti in piazza Verdi, proseguono per via Invrea, via Montevideo, corso Gastaldi dove riprendono regolare percorso.

Linee 37, 680 e 683. Il percorso delle linee è regolare; in direzione monte viene istituita una fermata provvisoria in corso Sardegna, prima dell’incrocio con via Giacometti.

Linea 46. Servizio circolare sul seguente percorso: via Donghi, via Manuzio, via Marina Di Robilant, via Torti, via Barrili, corso Gastaldi, ponte Terralba, piazza Terralba, via Torti e via Donghi.

Linea 48. Direzione Molassana. I bus, giunti in corso Gastaldi, proseguono per via Tolemaide, piazza delle Americhe, via Canevari, ponte Castelfidardo, piazza Manzoni, piazza Giusti (fermata provvisoria), corso Sardegna dove riprendono regolare percorso. Direzione San Martino. I bus, giunti in corso Sardegna, proseguono per corso Torino, via Invrea, via Montevideo, corso Gastaldi, dove riprendono regolare percorso.

Linee 67 e 89 percorsi limitati in piazza Terralba. Direzione piazza Terralba. I bus, giunti al termine di via Manuzio (fermata provvisoria in via Marina Di Robilant), svoltano a sinistra per via Torti, via Barrili, corso Gastaldi, ponte Terralba e piazza Terralba dove effettuano capolinea provvisorio. Direzione via Donghi. I bus, in partenza dal capolinea provvisorio di piazza Terralba, proseguono per via Torti dove riprendono regolare percorso.

Linea 84. Direzione Centro. I bus, giunti al termine di via Amarena, proseguono per via Marchini, via Ayroli, via Don Orione, corso Sardegna, via Archimede dove riprendono regolare percorso. Direzione via Amarena. I bus, giunti in corso Sardegna effettuano fermata provvisoria prima dell’incrocio con via Giacometti e proseguono per via Don Orione, via Ayroli, via Marchini (fermata provvisoria), via Amarena dove riprendono regolare percorso.

Linea 385. Direzione via Torti. I bus effettuano capolinea provvisorio in piazza Solari (di fronte al n° 24 rosso). Direzione via Imperiale. I bus, in partenza dal capolinea provvisorio di piazza Solari, proseguono per via Savelli dove riprendono regolare percorso. Linea 604. Direzione Terralba. I bus, giunti al termine di via Manuzio, effettuano fermata provvisoria in via Marina Di Robilant, svoltano a sinistra per via Torti, via Barrili, corso Gastaldi, via Tolemaide dove riprendono regolare percorso. Direzione Donghi. I bus, in partenza dal capolinea di piazza Verdi, proseguono per via Invrea, via Montevideo, corso Gastaldi, corso Europa, via Pastore, viale Benedetto XV, corso Europa, corso Gastaldi, ponte di Terralba, piazza Terralba dove riprendono regolare percorso. Infine, verrà istituita una fermata provvisoria in piazza Giusti, in direzione monte, per le linee 48, 82, 356 e 656 in sostituzione della fermata soppressa di corso Sardegna angolo con via Giacometti

I provvedimenti di Amiu