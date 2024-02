Nuova vita per l’ex “Scagno dell’arte”, il Comune mette a bando spazio in piena zona turistica

Genova. Per tanti anni è stato un piccolo atelier artistico, “Lo scagno dell’arte” si chiamava, ma nonostante la posizione privilegiata da un punto di vista turistico, quel locale è rimasto vuoto e inutilizzato ormai da lungo tempo.

Stiamo parlando di un magazzino con vetrata su piazza Cavour, precisamente il civico 49 rosso. Si tratta di 18 metri quadri privi di servizi che presto potrebbero finalmente essere valorizzati.

Il Comune di Genova, che è proprietario dell’immobile, ha lanciato un bando per la raccolta di manifestazioni d’interesse destinata a soggetti, pubblici e privati, a scopo di lucro e non, che siano interessati a prendere il bene in concessione.

In realtà il bando è un passaggio obbligato e trasparente per gestire una proposta già pervenuta all’amministrazione che è comunque interessata a evitare che quel fondo diventi uno spazio degradato.

Quindi prima di procedere con una definitiva determinazione in merito alla richiesta di affidamento

pervenuta, sarà consentito ad altri soggetti di manifestare l’interesse alla

concessione del bene inviando documentazione entro il 29 marzo.

La durata della concessione sarà fissata in sei anni, con esclusione di qualsiasi rinnovo tacito. Il canone annuo è fissato in 1264 euro, una cifra molto vantaggiosa per uno spazio così centrale.