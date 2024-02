Notte di pioggia in Liguria, scattata l’allerta gialla: a Genova qualche allagamento

Genova. In attesa delle nevicate più intense – soprattutto sui versanti padani e marittimi del ponente e del genovesato, dai 500-800 metri in su – la notte che si è appena conclusa ha portato forti precipitazioni su tutta la Liguria. Già scattata la fase di allerta gialla diramata da Arpal.

A Genova vigili del fuoco impegnati in alcuni interventi, come il “consueto” allagamento del sottopasso di via Pacoret dei Saint Bon a Multedo, e per un piccolo smottamento verificato in via Trossarelli, in Val Bisagno. Sul posto la polizia locale ha disposto un senso unico alternato.

I dati

Come comunicato da Arpal, la pioggia ha interessato principalmente l’area del centro-ponente. A Mele le precipitazioni più intense, con un accumulo di 56,4 mm nelle ultime 12 ore. Allo stesso tempo, venti forti fino a 80 km/h sono stati osservati a Ronco Scrivia e a Riomaggiore, con velocità di 70 km/h. Come da previsioni, nella giornata odierna è atteso un peggioramento delle condizioni, con venti da sud-est che potrebbero superare i 100 km/h e piogge più intense in transito verso il Levante della regione.

Fiocchi di neve

Qualche leggera spolverata di neve ha imbiancato il Colle di Cadibona, così come Millesimo, il Monte Settepani sopra i 600 metri, e l’autostrada A6 Savona-Torino, con previsioni di nevicate più intense nelle prossime ore (allerta neve sulle Zone A e D, in vigore dalle 7 alle 19 odierne). Le temperature sono scese notevolmente durante la notte, con un minimo di -3,1 gradi registrato a Poggio Fearza. Temperature massime invece ad Alassio, ora a 12,8 gradi.

L’ALLERTA

Arpal ha diramato un’allerta gialla sulle zone, AB per tutti i bacini dalle 00 alle 15 di oggi.

Lo stesso orario interesserà i medi e grandi di D. Su C l’allerta sarà, sempre gialla, dalle 6 alle 18 tutte le categorie, su E dalle 6 alle 15 per i bacini medi e grandi.

Non sono previsti temporali forti ma rovesci persistenti per locali convergenze. E ci sarà rischio neve anche a quote basse.

La protezione civile regionale ha diramato per l’allerta gialla neve su A dalle 7 alle 19 sopra i 1000m (20-30 cm), su D dalle 10 alle 19 dai 500 m con possibile coinvolgimento A6 (fino a una decina di cm) e A26 (2-4 cm), su A7 per possibili spolverate di neve.

La scansione oraria dell’allerta zona per zona:

Zona A – tutti i bacini allerta gialla per piogge da 00:00 alle 15:00 di oggi, lunedì 26 febbraio; scatta poi allerta gialla per neve nei comuni interni (sopra i 1000 mt) dalle 07:00 alle 19:00

Zona B – tutti i bacini allerta gialla per piogge da 00:00 alle 15:00 di oggi, lunedì 26 febbraio

Zona C – tutti i bacini allerta gialla per piogge dalle 06:00 alle 18:00 di oggi, lunedì 26 febbraio

Zona D – tutti i bacini allerta gialla per piogge da 00:00 alle 15:00 di oggi, lunedì 26 febbraio; scatta poi allerta gialla per neve (sopra i 500 mt) dalle 07:00 alle 19:00

Zona E – bacini medi e grandi allerta gialla per piogge dalle 06:00 alle 15:00 di ogi, lunedì 26 febbraio

Ulteriori valutazioni nella mattinata di domani con le nuove uscite modellistiche

Si attende un graduale peggioramento con una lunga fase di pioggia anche forte da domani a mercoledì, venti di burrasca e neve su alpi liguri (comuni interni di A) e zone DE, anche a quote basse.