Non si placa la bufera politica sulla cancellazione della fiction su Don Gallo

Genova. Nel giorno in cui il M5s annuncia di avere depositato in commissione vigilanza Rai, a firma Bevilacqua e Carotenuto, l’interrogazione per capire i contorni della presunta sospensione della fiction Rai su Don Gallo, le polemiche sulla vicenda non si placano, anzi.

Tra le voci critiche quelle del deputato ligure del Pd Andrea Orlando: “Mara Venier che legge il comunicato dell’Amministratore delegato, la Rai che disdice un contratto a Saviano e adesso l’ultima notizia: quella di una fiction che era stata già commissionata su Don Gallo che è stata invece cancellata – scrive sui social l’ex ministro – sono brutti segnali, di una riduzione del pluralismo e per noi liguri anche uno schiaffo perché sappiamo l’importanza della figura di Don Gallo e quanto sia importante raccontarlo a quelli di destra, di sinistra e di centro perché credo che potrebbe dire molto alle nuove generazioni e anche a qualcuno che negli scorsi anni si è distratto. Quindi dobbiamo denunciare questa scelta, raccogliere firme, far arrivare alla RAI tutti i segnali possibili per dire che non vogliamo che questa bandiera sia ammainata. Ho chiesto ai membri Pd della commissione di Vigilanza di porre direttamente la questione ai vertici della Rai”.

Anche Nicola Fratoianni, segretario nazionale di Sinistra Italiana, interviene sulla questione attraverso Twitter: ” Don Gallo dava fastidio ai potenti. Sono passati 11 anni dalla sua scomparsa eppure c’è ancora qualcuno che ha paura di lui. I balbettii dei vertici Rai sulla fiction sparita sul sacerdote ci dicono quale idea hanno del servizio pubblico radio tv. Lo dovranno spiegare in commissione parlamentare di vigilanza e al Parlamento”.

Intanto il senatore genovese del M5s Luca Pirondini conferma: “Il M5S ha depositato questa mattina in Commissione vigilanza Rai, a firma Bevilacqua e Carotenuto, l’interrogazione annunciata ieri per capire esattamente la vicenda riguardante la fiction su Don Gallo. Dalla Rai ci aspettiamo assoluta chiarezza: è inaccettabile che, senza motivazioni credibili e soprattutto verificabili, venga accantonata la serie dedicata a un’icona di tutto il Paese e non solo di Genova. Don Gallo è stato prete di strada, partigiano, simbolo della difesa dei diritti civili, paladino degli ultimi e dei più fragili. È colui che ha saputo coniugare sapientemente Vangelo e Costituzione”.

“Ci aspettiamo dunque che i vertici di viale Mazzini – aggiunge – spieghino come mai il progetto sia stato messo in naftalina, nonostante svariate testimonianze abbiano chiaramente fatto sapere che l’iter era avanzato tra sopralluoghi, casting, lista pose e giorni di produzione. A meno che non ci sia un motivo più che plausibile, non possiamo che constatare l’ovvio, e fare nostre le parole di Vasco Rossi: è davvero la “solita pratica. Si sta facendo un uso politico del servizio pubblico? Una eventuale censura della storia di Don Gallo non potrebbe comunque mai cancellare la sua instancabile battaglia per gli ultimi. Quegli stessi ultimi, guarda caso, tanto invisi a questo Governo”.

E sulla questione anche una nota della Camera del lavoro di Genova e la Cgil Liguria: “La questione deve essere chiarita e la realizzazione dell’opera deve essere portata a termine sia per quello che ha rappresentato Don Gallo per Genova, sia per la sua testimonianza di vita, patrimonio della memoria collettiva” dichiarano i Segretari Generali Igor Magni e Maurizio Calà.

“La Cgil chiede che la realizzazione dell’opera vada a compimento non solo per ricordare l’attività di Don Gallo e il suo costante ed inesauribile impegno sociale, ma per dare la possibilità alle generazioni che verranno di conoscere e trarre insegnamento dalla sua vita straordinaria spesa in favore degli ultimi e dei più fragili”, conclude la nota.