Nervi, il Comune mette a bando la casa del console: tra le ipotesi di destinazione anche una rsa

Genova. A 12 anni dalla partenza dei lavori per il rifacimento del tetto, il Comune pubblica un bando di gara per l’affidamento della gestione della casa del console, storica residenza settecentesca di via Capolungo che rientra nel comprensorio dei parchi di Nervi.

La concessione durerà 12 anni, e la destinazione d’uso individuata dal Comune ricade genericamente sotto la dicitura “servizi pubblici”, ovvero “spazi pubblici riservati alle attività collettive per istruzione, interesse comune, verde pubblico, edilizia residenziale pubblica, residenza per l’inclusione sociale e altre strutture ricettive”. La casa del console è legata a doppio filo al Museo delle Raccolte Frugone, esposte e custodite nella vicina Villa Grimaldi, ma la determinazione dirigenziale sottolinea che, nel rispetto del puc, nella struttura è possibile insediare anche comunità alloggio e strutture sanitarie gestite da soggetti privati, a patto che le tariffe siano concordate tramite apposita convenzione con il Comune.

L’intenzione generale dell’amministrazione è infatti quella di individuare un operatore economico, “persona fisica o giuridica, ente pubblico, raggruppamento tra tali persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese o di professionisti, o ente senza personalità giuridica” che promuova all’interno dell’immobile servizi di uso pubblico come “attività a carattere sociale di interesse generale e locale che offrano servizi a favore della collettività garantendo tariffe agevolate”.

L’immobile sarà assegnato a un soggetto disponibile a occuparsi in prima persona, anche a livello economico, dei lavori e delle spese per la messa in sicurezza e l’adeguamento del palazzo alla normativa, senza snaturarlo e rispettando tutti i vincoli culturali e paesaggistici.

Il canone annuo per la concessione dell’immobile è di 13.700 euro, poco più di 1.100 euro al mese, escluse le spese per le utenze. Gli interessati devono presentare entro le 12 di venerdì 5 aprile la documentazione e il progetto di utilizzo, e una specifica commissione valuterà le candidature assegnando il punteggio sulla base di diversi fattori. In base ai punteggi attribuiti verrà redatta la graduatoria.