Napoli-Genoa (0-1): Frendrup porta avanti i rossoblù

NAPOLI 0 – GENOA 0

46′ Si riparte. Nel Napoli, Natan prende il posto di Ostigard. Nessun cambio per il Genoa.

Secondo tempo

Commento all’intervallo. Possesso palla nettamente a favore del Napoli. La squadra di Mazzarri, priva di Osimhen, si è presentata con costanza alle soglie dell’area genoana senza però creare nitide occasioni da goal. Spicca la parata di Martinez su Anguissa. Il Genoa è stato guardingo ma ha dimostrato di poter pungere quando ha sfruttato la fascia sinistra, con Martin che ha messo in mezzo due bei cross per Retegui. L’italoargentino ha in entrambi i casi anticipato Ostigard ma ha trovato sulla sua strada un attento Meret.

45′ +3 Si chiude in partità il primo tempo.

Sono tre i minuti di recupero concessi dall’arbitro.

43′ Bani rimane a terra in mezzo all’area per un colpo alla testa. Il difensore poi si riprende.

41′ Ammonito per proteste Kvaratskhelia, probabilmente innervosito dopo lo scontro con Bani.

38′ Kvaratskhelia va sul fondo dopo una bella azione personale e fa poi partire uno spiovente all’altezza del secondo palo. Martinez è attentissimo e la fa sua in presa alta.

34′ Qualche problema fisico per Sabelli. Per precauzione, Gilardino manda a scaldarsi Spence.

30′ Martinez esce al limite dell’area e spazza, poco dopo Retegui si gira in area e trova la porta. Il tiro è però debole e centrale. Buon avvio della punta ex Tigre.

26′ Martin -Retegui, occasione fotocopia. Come in precedenza, l’esterno sinistra mette al centro per la punta italoargentina, che anche in questo caso anticipa Ostigard (non proprio brillantissimo) e va di testa verso il primo palo. Ma anche in questo caso Meret si fa trovare pronto.

25′ Primo giallo del match. Fallo tattico di Ostigard che si era spinto in avanti, l’ex di giornata è il primo a finire sul taccuino dei cattivi.

20′ Messias serve a rimorchio Gudmundsson. L’islandese carica il tiro ma Lobotka è provvidenziale nel ripiegamento e anticipa il fantasista genoano. L’azione sarebbe stata vanificata dalla posizione di fuorigioco iniziale di Messias.

Il punto dopo il primo 1/4 d’ora. Molto più Napoli che Genoa. La formazione di Mazzarri ha approcciato bene la gara e tiene quasi sempre il pallino del gioco. Il Genoa è stato pericoloso, con Retegui, nell’unica sortita offensiva.

13′ Martinez dice “no”. Traorè va dentro per Simone, che la gira verso la porta di prima intenzione. Nulla di fatto, ma l’occasione migliore è per Anguissa. Il centrocampista calcia forte da appena fuori l’area verso il palo alla sinistra di Martinez. L’estremo difensore spagnolo in tuffo respinge.

7′ Occasione Genoa! Si fa vedere il Genoa in avanti. Gran cross di Martin, Retegui ha la meglio su Ostigard e indirizza bene di testa sul palo più vicino. Meret è attento e in tuffo ci mette una pezza.

4′ Buon avvio per il Napoli. Kvaratskhelia calcia in porta da appena dentro l’area dopo una serie di finte. Conclusione troppo centrale. Martinez blocca comodamente a terra.

2′ Partenopei subito in avanti. Politano mette al centro dalla destra, Simeone sguscia bene nell’area piccola ma colpisce male. Palla sul fondo.

1′ Si parte. Napoli con la classica divisa azzurra. Il Genoa con la maglia oro.

Scatterà alle 15 il match valido per il 25^ turno di Serie A. Gilardino manda in campo Messias insieme a Gudmundsson e Retegui. Sarà interessante vedere come si muoverà l’ex Milan. Viste le caratteristiche, la squadra potrebbe assumere la forma del 3-4-2-1 in fase offensiva.

Primo tempo

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Mazzocchi; Anguissa, Lobotka, Traoré; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. A disposizione: Contini, Gollini, Olivera, Natan, Rui, Cajuste, Dendoncker, Zielinski, Raspadori, Ngonge, Lindostrom. Allenatore: Walter Mazzarri.

Genoa (3-5-2): Martinez; De Winter, Bani, Vasquez; Sabelli, Messias, Badelj, Frendrup, Martin; Retegui, Gudmundsson. A disposizione: Sommariva, Leali, Cittadini, Vogliacco, Spence, Bohinen, Thorsby, Strootman, Haps, Malinovskyi, Ankeye, Vitinha, Ekuban. Allenatore: Alberto Gilardino.

Arbitro: Juan Luca Sacchi di Macerata, Assistenti: Fabiano Preti di Mantova e Dario Garzelli di Livorno, IV Uomo: Daniele Rutella di Enna, VAR: Paolo Valeri di Roma 2, AVAR: Valerio Marini di Roma 1

Napoli. Tutto da guadagnare. Questo è forse lo spirito con cui il Genoa si appresta ad affrontare il Napoli al “Maradona”. I 29 punti in classifica fanno dormire sonni tranquilli. L’ottavo posto, che significherebbe Conference, è oggettivamente troppo distante per parlare di “occasione Europa” per i rossoblù. Non mancheranno però gli stimoli – c’è l’opportunità di regalare l’ennesimo “scalpo” contro una grande – e i motivi di interesse, in particolare per i nuovi Vitinha e Spence (entrambi partono però dalla panchina) anche in vista del futuro.