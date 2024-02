Nada Cella, nuovo appello per dare un nome alla voce della supertestimone: “Non importa che sia viva”

Genova. “Il contenuto di quella telefonata, che non avete ancora potuto ascoltare integralmente, è molto importante, se riuscissimo a identificare quella donna sconosciuta che parla con la mamma di Soracco, e si capisce dal tono che sono persone che si conoscono, verrebbero fuori cose che porterebbero a scoprire elementi utili, quello che è emerso finora è che Chiavari è un ambiente chiuso dove questo tema finora non si è potuto trattare ma credo che oggi ci siano moltissime persone con la voglia e il coraggio di dare una mano, ci sono delle piste”.

L’avvocata Sabrina Franzone, che insieme alla criminologa Antonella Delfino Pesce, si è battuta per la famiglia di Nada Cella per riaprire il cold case sull’omicidio avvenuto il 6 maggio 1996 a Chiavari, ha lanciato un nuovo appello al termine dell’udienza preliminare per stabilire se Annalucia Cecere, 54 anni, andrà a processo per omicidio aggravato, e se lo stesso succederà a Marco Soracco, 62 anni, Marisa Bacchioni, ultranovantenne, accusati invece di favoreggiamento e false dichiarazioni ai pubblici ministeri. La giudice ha rinviato al 1 marzo la decisione.

Nei giorni scorsi, attraverso i social, sia la criminologa Delfino Pesce sia una cugina di Nada Cella, Silvia, hanno pubblicato un messaggio per cercare di identificare la voce anonima che nell’agosto del 1996 parlò al telefono con la madre di Soracco. Quella persona, una donna, probabilmente non giovane già 30 anni fa ma che disse di avere 24 anni, aveva riferito di aver visto Annalucia Cecere lasciare il palazzo del commercialista in tutta fretta la stessa mattina dell’omicidio. La telefonata era stata registrata e messa a disposizione degli investigatori ma incredibilmente non fu neppure ascoltata. Nel 2021 la polizia ha messo parte dell’audio a disposizione: lo trovate qui.

Questo l’appello lanciato sui social:



E poi ancora



“Questo appello conferma che non abbiamo alcuna intenzione di mollare – ha ribadito oggi l’avvocata Franzone – c’è chi dice che quello che si aprirebbe sarebbe un processo indiziario? Sì, ma ci sono tanti processi che hanno questa caratteristica, di quanti delitti conosciamo solo vittima e carnefice, noi oggi siamo abituati alle telecamere che riprendono l’assassino mentre spara, all’epoca forse ci sarebbe stata la possibilità di ricostruire la vicenda utilizzando strumenti diversi, e quindi si prova a rifarlo oggi, si tenta di portare avanti l’indagine oggi con strumenti di 25 anni fa, l’impianto sconta questo limite, vero, ma vedremo cosa deciderà il giudice”.