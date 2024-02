“Myth Busters: sfatiamo i falsi miti delle Pmi”, al Talent Garden un ciclo di tre incontri

Genova. Se i Ghostbusters davano la caccia ai fantasmi, al Talent Garden Genova da giovedì 7 marzo partirà una caccia ben più singolare: quella ai falsi miti che aleggiano attorno alle Pmi.

È con questo spirito innovativo che i Giovani Imprenditori Confcommercio Genova lanciano Myth Busters: sfatiamo i falsi miti delle Pmi, un ciclo di tre incontri realizzati in collaborazione con la startup Mallei, specializzata nello sviluppo commerciale B2B sia sul mercato nazionale che internazionale, e con Talent Garden Genova. Gli incontri, coordinati da Giulia Talamazzi, vice presidente Giovani Confcommercio Genova con delega agli Eventi, si terranno presso il Talent Garden e mirano a demistificare alcune delle credenze più radicate che riguardano il mondo delle piccole e medie imprese, offrendo spunti concreti e soluzioni innovative attraverso il confronto diretto con esperti del settore.

“Questo percorso rappresenta una tappa significativa nella nostra missione di promuovere una cultura d’impresa virtuosa. – dichiara Daniele Pallavicini, presidente Giovani Confcommercio Genova – E’ un progetto che realizziamo come sempre facendo rete con realtà interessanti e di alto livello ed è in perfetta continuità con l’operatività del nostro secondo sportello per le imprese e le startup, il Punto Impresa Futura, inaugurato a giugno 2023 sempre al Talent Garden, dimostrando il nostro impegno costante nel promuovere la crescita e lo sviluppo del tessuto imprenditoriale giovanile cittadino”.

Questo il programma degli incontri:

Giovedì 7 marzo 2024, ore 18 (Talent Garden Genova, Giardini Baltimora 1): “LinkedIn per PMI: falsi miti ed errori da evitare nel Social Selling” con Giulia Talamazzi (Giovani Confcommercio Genova), Elisa De Manna (Digital Project Manager Mallei), Giulia Infussi (Digital Strategist Mallei) e Loredana Cosmano (Social Media Manager Mallei).

Giovedì 4 aprile 2024, ore 18: “Eventi e fiere: sono ancora un’occasione per le PMI? Ne parliamo andando oltre i luoghi comuni” con Marco Raspati (CEO Regusto), Enrico Perasso (Head Of Global Events RINA) e Luigi Cotichella (Responsabile area formativa Fondazione EcoEridania Insuperabili).

Giovedì 9 maggio 2024, ore 18: “Non è tutto oro quello che luccica: verità e bugie sul mondo delle Startup” con Luca Sabatini (Docente Università degli Studi di Genova e City Data Manager Comune di Genova), Daniele Pallavicini (Presidente Giovani Confcommercio Genova) e Alessandro Cricchio (CEO Talent Garden Genova).

“Grazie al lavoro sinergico con i Giovani Confcommercio, Talent Garden Genova vuole diffondere sul territorio una cultura sana d’impresa e startup, scevra da quegli stereotipi o false informazioni che troppo spesso caratterizzano l’immaginario comune sul lavoro d’impresa. – sottolinea Alessandro Cricchio, CEO di Talent Garden Genova – Nessuna realtà meglio di Mallei, giovane impresa che opera attivamente sul mercato internazionale del commercio B2B e dunque nel confronto quotidiano con un ampissimo spettro di tipologie di società, può testimoniare quali miti sull’impresa sono validati dall’esperienza e quali, invece, vanno sfatati”.

“Nati al Talent Garden e con l’appoggio dei Giovani Confcommercio, il nostro scopo è quello di portare sul palco la nostra voce e la nostra visione a tratti dissacrante, sicuramente frizzante, per smontare le dinamiche tossiche e obsolete che generano i falsi miti sul mondo delle PMI. – dice Francesco Caruso, founder di Mallei – Per farlo, partiremo da dati e convinzioni che abbiamo sviluppato e testato su noi stessi e che ci hanno portato a dividere il palco con due realtà così significative e importanti per la giovane imprenditoria genovese”.