Morto Vittorio Emanuele di Savoia, dall’esilio ai guai giudiziari: era figlio dell’ultimo re d’Italia

Ginevra. E’ morto Vittorio Emanuele di Savoia. Tra pochi giorni, il 12 febbraio, avrebbe compiuto 87 anni. Vittorio Emanuele II era figlio dell’ultimo re d’Italia, Umberto II e della regina Maria José. Era sposato con Marina Doria, della stirpe nobile genovese. Il figlio è Emanuele Filiberto, figura nota anche al mondo dello spettacolo. La notizia della morte è stata confermata ufficialmente da Casa Savoia.

Nato a Napoli, venne subito acclamato “principe dell’Impero”, allora da poco proclamato dal regime fascista. Suo padre, “il re di maggio” aveva intenzione di abdicare per renderlo a sua volta re ma il 2 giugno 1946, il referendum istituzionale che dette agli italiani l’opportunità di scegliere tra monarchia e repubblica, fece cadere la sua possibilità di salire al trono.

Il 1 gennaio 1948, con l’entrata in vigore della Costituzione, i discendenti maschi della famiglia Savoia vennero condannati all’esilio, con divieto di ingresso in Italia. Così, i Savoia lasciarono il Paese e si divisero tra la Svizzera, la Francia e la Corsica fino alla fine del 2002, quando poterono tornare in Italia in seguito all’abolizione della norma costituzionale.

Nel 2002, Vittorio Emanuele insieme con il figlio Emanuele Filiberto, giurò per iscritto e senza condizioni, fedeltà alla Costituzione repubblicana e al presidente della Repubblica, rinunciando in tal modo a qualunque pretesa dinastica sullo Stato italiano. Ma nel 2007, Vittorio Emanuele chiese come risarcimento allo Stato 260 milioni di euro per l’esilio e la restituzione dei beni confiscati nel 1948. Nel 2022 ha chiesto invece la restituzione dei gioielli di famiglia, che sono custoditi da tempo nei forzieri della Banca d’Italia.

Vittorio Emanuele di Savoia è stato protagonista di diverse vicende giudiziarie anche se è sempre stato assolto da tutte le accuse (tranne una condanna a 6 mesi con la condizionale per porto abusivo di armi). Tra le questioni più gravi la tragica morte di Dirk Hamer, un ragazzo tedesco di 19 anni, ferito alla gamba mentre stava dormendo in un’imbarcazione ormeggiata sull’isola di Cavallo, in Corsica. Era il 18 agosto 1978 e il giovane morì a causa delle conseguenze di quel ferimento nel dicembre dello stesso anno. Per questo episodio, l’erede al trono d’Italia fu accusato di aver fatto fuoco due volte con la sua carabina per una lite. In quei giorni Vittorio Emanuele trascorreva le vacanze con la moglie Marina e il figlio Emanuele Filiberto nella casa al mare di Cavallo. Dopo indagini costellate di errori e lacune, l’ipotesi d’accusa di omicidio volontario cadde nel novembre 1991.

Nel 2006 un altro guaio con la giustizia: il nobile fu accusato di associazione a delinquere finalizzata alla corruzione e al falso, e associazione a delinquere finalizzata allo sfruttamento della prostituzione, nell’ambito di un’indagine legata al casinò di Campione d’Italia.