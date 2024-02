Morti sul lavoro, lunedì pomeriggio il presidio della Cisl in piazza De Ferrari

Genova. Nell’ambito della mobilitazione nazionale della Cisl contro gli infortuni e le morti sul lavoro, contestualmente alle assemblee che si stanno tenendo in questi giorni, la Cisl Liguria ha organizzato davanti al palazzo della Regione lunedì 26 febbraio alle ore 16.00 un presidio regionale.

“Tutti devono mettere in priorità l’impegno di fermare questa scia di sangue. Nell’occasione presenteremo il nostro documento di proposta per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro”, spiega il segretario generale Cisl Liguria Luca Maestripieri.

Per la Cisl Liguria “la tragedia di Firenze è l’ennesimo evento di una strage che deve finire, basta con questa striscia di sangue che continua a colpire anche la nostra regione che si conferma maglia nera del Nord Ovest per quanto riguarda le ispezioni sui posti di lavoro con un tasso di irregolarità del 72% rispetto al 65% delle altre regioni vicino a noi. Servono più controlli, più ispezioni e più ispettori sul territorio, più risorse e interventi concreti, banche dati incrociate, rating sociale per le imprese, con una patente a punti che premi le realtà virtuose. E poi serve un grande investimento sulla prevenzione, formazione e una stretta su sanzioni e repressione. Chiediamo una massiccia presenza in queste assemblee per sensibilizzare l’attenzione su quella che è una vera emergenza nazionale”.