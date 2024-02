Molassana, ancora un incidente sul lavoro: operaio 21enne cade e finisce in ospedale

Genova. Un altro incidente sul lavoro in un cantiere a Genova, a poche ore da quello subito ieri da un operaio di 45 anni in piazzale Kennedy.

È successo questa mattina intorno alle 9.40 in via Cartagenova, sulle alture di Molassana in Valbisagno. Protagonista un operaio di 21 anni che è caduto e ha subito un trauma agli arti.

Sul posto sono intervenuti i volontari della Croce Verde di San Gottardo e le volanti della polizia. L’infortunato, visitato sul posto, è stato accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale San Martino in codice giallo, di media gravità. Ancora da accertare l’esatta dinamica.

Solo ieri un operaio edile di 45 anni è caduto dalle scale, ferendosi al viso e a una caviglia. Agli operatori del 118 l’uomo è apparso in stato confusionale, ma non in gravi condizioni.