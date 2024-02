Michael Kors dice addio a via Roma, al suo posto una nuova sede di “Montres e Bijoux”

Genova. Cambi in vista in via Roma, la strada della moda genovese. Dopo quasi otto anni di attività chiude il negozio monomarca di Michael Kors, lasciando però il posto a un iconico marchio genovese, la gioielleria “Montres e bijoux”. Che punta a mantenere anche la storica sede in piazza De Ferrari.

Il nuovo negozio avrà anche il corner Rolex e potrà contare su otto vetrine, tre in via Roma, quattro nella galleria Enzo Tortora e una in galleria Mazzini. Le stesse che lascerà libere il negozio che l’azienda che porta il nome del celebre stilista americano aveva aperto nel 2016.

I lavori per la nuova sede della gioielleria dovrebbero partire il mese prossimo, visto che il monomarca ha già abbandonato i locali. L’apertura, però, è prevista non prima di Natale: un’attesa ben sopportata per evitare che in via Roma, e in generale nel centro cittadino, si spalanchi un nuovo buco nero dopo altre importanti chiusure come quella (la più recente) di Lux Giglio Bagnara in via XX Settembre.

Nella vicina via XXV Aprile, invece, si attende l’apertura del marchio americano di scarpe Sebago, ferma ormai da novembre scorso: sulle vetrine in precedenza occupate dagli oggetti di antiquariato del precedente negozio campeggiano ancora i manifesti con scritto “Opening soon”, ma la data non è ancora stata annunciata.

Ancora tutto fermo anche in largo XII Ottobre, nell’edificio che per decenni ha ospitato la Rinascente: da tempo si attende l’apertura di Primark, il colosso irlandese della moda low cost, ma per l’apertura sarà necessario attendere ancora qualche anno a causa degli importanti lavori di ristrutturazione di cui i locali necessitano. La concessione è stata comunque rinnovata, confermano l’intenzione del marchio di approdare anche a Genova.