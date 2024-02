Avvisi

Venti forti settentrionali, con raffiche fino a 60-70km/h in particolare nella notte e prima parte della giornata agli sbocchi vallivi.

Cielo e Fenomeni

Al mattino tempo soleggiato nell’Imperiese, poco nuvoloso su Savonese e Spezzino, nuvoloso sul Genovesato: deboli precipitazioni nell’interno di ponente e Val Trebbia-Val d’Aveto per effetto stau dettato delle correnti da Nord-Est, con nevicate sulle Alpi Liguri sopra i 1700-1800m. Nel pomeriggio nuvolosità in aumento un po’ ovunque, in particolare sui versanti padani: persisteranno le precipitazioni sulle Alpi Liguri, Ponente interno e Val Trebbia ed Aveto.

Venti

Forti dai quadranti settentrionali su tutta la regione, in particolare su Genovese, Savonese e Tigullio, ma in lento calo dalla serata.

Mari

Stirato sotto costa, mosso o molto mosso al largo.

Temperature

In aumento sia nei valori minimi che in quelli massimi specialmente in costa e nei fondovalle per compressione adiabatica. Costa: Min: +12/+17°C – Max: +14/+19°C. Interno: Min: +1/+13°C – Max: +6°C/+16°C