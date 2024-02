Liguria. Nonostante la presenza dell’alta pressione, la nostra regione verrà interessata da una certa nuvolosità che si alternerà ad ampi spazi di cielo sereno. Assenza di precipitazioni. Così secondo le previsioni del tempo del centro meteo Limet per Genova e la Liguria per oggi e per i prossimi giorni.

Oggi, sabato 17 febbraio, parziali nubi medio-alte al mattino ma in via di attenuazione. Nel pomeriggio in genere soleggiato o con nubi alte senza conseguenze. I venti saranno deboli variabili, tendenti a orientarsi da nord in serata. Mare poco mosso. Temperature minime stazionarie, massime in lieve aumento: saranno comprese sulla costa tra 9 e 17 gradi, nell’interno tra 1 e 14.

Domani, domenica 18 febbraio, soleggiato al mattino e nel primo pomeriggio, velature o nubi alte in arrivo in serata. Venti deboli di direzione variabile, mare generalmente poco mosso. Temperature pressoché stazionarie.

Per la giornata di lunedì 19 febbraio si prevedono sempre un po’ di nubi sparse alternate ad ampie zone di cielo sereno senza precipitazioni. Ancora temperature miti.