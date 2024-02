Probabile accentuazione dei fenomeni sotto costa sul settore centro-orientale nelle ore pomeridiane. Quota neve oltre i 1400-1500 metri sulle Alpi Liguri, parziale allentamento dei fenomeni in serata a ponente. I venti saranno forti sciroccali al mattino, in attenuazione e rotazione a nord in serata sul settore occidentale della costa. Molto mosso o localmente agitato, in calo dal pomeriggio.