Liguria. Nel fine settimana avremo alta pressione in rinforzo sulla Liguria come sul bacino del Mediterraneo tuttavia la nostra regione sarà interessata da un flusso di correnti umide meridionali nei bassi strati che determinerà la presenza di nubi basse lungo la fascia costiera. Ecco le previsioni del tempo per Genova e la Liguria secondo il centro meteo Limet.

Oggi, sabato 3 febbraio, al mattino cielo sereno quasi ovunque a parte la presenza di qualche nube bassa non serrata specie sul settore centro-occidentale della costa. Nel pomeriggio intensificazione delle nubi basse lungo la fascia costiera specie centro-occidentale, sereno sui versanti padani e sui crinali con mare di nubi oltre i 1000 metri sul lato marittimo. Venti da deboli a moderati dai quadranti meridionali. Mare da poco mosso a mosso. Temperature in generale aumento, più sensibile sui crinali più elevati e sulle Alpi Liguri: saranno comprese sulla costa tra 7 e 16 gradi, nell’interno tra -2 e 18.

Domani, domenica 4 febbraio, soleggiato e molto mite sui crinali e i versanti padani, nubi basse lungo le coste con mare di nubi otre i 1000 metri, lato marittimo. Venti deboli o moderati da sud. Mare generalmente mosso. Temperature pressochè stazionarie su valori molto miti sui crinali.

La giornata di lunedì 5 febbraio non vedrà, secondo Limet, alcun cambiamento sostanziale delle condizioni meteorologiche: nubi basse lungo le coste, soleggiato sui versanti padani e crinali.