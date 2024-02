Meteo Liguria: weekend all’insegna dell’instabilità, lunedì torna il maltempo

Tutta “colpa” dell’aria fredda affluita in quota dopo il transito della perturbazione che ha portato il maltempo sulla Liguria nelle ultime ore. Le condizioni di variabilità resteranno fino a domenica pomeriggio, con possibilità di occasionali rovesci, ma è atteso un nuovo forte peggioramento lunedì 26 febbraio.

I venti restano ancora forti da sud-ovest in mattinata, in lieve e progressiva attenuazione durante il giorno, il mare è mosso, in alcuni casi molto mosso. Temperature, come detto, in diminuzione: sulla costa le minime vanno da 8 a 12 gradi, le massime dai 14 ai 16, nell’interno minime da 0 a 6 gradi, massima da 14 a 16.