Liguria. Secondo gli esperti del Centro Limet, oggi, venerdì 9 febbraio, avremo tempo in veloce peggioramento nelle prime ore del mattino specie nelle aree interne del settore centro-orientale e sull’estremo Imperiese dove avremo i rovesci più intensi. Inizialmente più sporadiche le piogge lungo le coste, ma in progressiva intensificazione. Nel pomeriggio e soprattutto in serata i rovesci più intensi si concentreranno su Imperiese, Savonese di Levante, Genovese e Tigullio occidentale con accumuli anche elevati nell’entroterra. Possibile anche qualche colpo di tuono. Neve sulle Alpi Liguri oltre i 1400-1600 metri.

Venti

Da moderati a forti da sud (ostro) su tutta la regione, tendenti a piegare a sud-est in serata.

Mari

Da molto mosso ad agitato con possibili mareggiate specie sui lidi centro-orientali.

Temperature

Minime stazionarie, massime in calo

Costa: Min: +10/+13°C – Max: +11/+13°C

Interno: Min: +1/+7°C – Max: +5/+8°C