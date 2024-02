Liguria. Ultimi giorni soleggiati per la Liguria e l’Italia in generale: il promontorio anticiclonico che ci ha accompagnato nelle ultime settimane inizia a regredire verso Ovest, lasciando campo aperto per l’arrivo di una nuova saccatura atlantica. Ecco le previsioni meteo del Limet, associazione ligure di meteorologia, per oggi e per i prossimi giorni.

Al mattino alternanza tra sole e velature soprattutto sul centro Ponente, maggiori schiarite invece a Levante. Velature più diffuse nel pomeriggio, prima di un deciso aumento della nuvolosità dalla serata.

Venti inizialmente deboli dai quadranti settentrionali, in rotazione a Sud-Ovest e in intensificazione fino a moderati dal pomeriggio. Mare inizialmente poco mosso, fino a molto mosso a Ponente dalla serata. Temperature in calo, in particolare nei valori massimi. Sulla costa minime tra +7 e +12° C, nell’interno tra -1° e +7° C. Massime sulla costa tra +12 e +16° C, nell’interno tra +8 e +15°C.

Giovedì 22 febbraio generale peggioramento delle condizioni atmosferiche, con le prime precipitazioni di intensità moderata che già dal mattino si affacceranno in particolare tra il Tigullio e lo spezzino. Lieve calo delle precipitazioni nel pomeriggio prima di una nuova ripresa in serata, con coinvolgimento anche del settore occidentale della regione. Venti in rinforzo a carattere di Libeccio, con raffiche fino a burrasca davanti a Capo Mele e sui crinali esposti. Mare con moto ondoso in aumento durante la giornata, fino a molto mosso sul settore centrale e al largo. Temperature in calo a Levante, stazionarie altrove.

Venerdì 23 febbraio vento forte e mareggiata con onde fino a 4 metri tra il genovesato e lo spezzino e al largo, con periodo fino a 8-9 secondi. Nelle ore notturne e in mattinata piogge moderate sul settore centrale e Tigullio e relativo entroterra, più deboli altrove. Calo delle precipitazioni nel pomeriggio, dove tuttavia permarrà instabilità residua su tutta la regione.