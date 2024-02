Genova. Chiusura di settimana con la consueta persistenza anticiclonica sul Mediterraneo centro-occidentale, ma nel corso dei prossimi giorni rinforzeranno gradualmente umidi flussi meridionali che determineranno molta nuvolosità, specie lungo la costa. Ecco le previsioni di Limet per oggi e i prossimi giorni.

Domenica 4 febbraio

Avvisi

nessuno.

Cielo e Fenomeni

presenza di nubi marittime lungo la fascia costiera centro-orientale, specie nelle prime ore ed in serata, ampie schiarite durante le ore centrali della giornata. Cieli sereni o al più poco nuvolosi nelle zone interne, sui crinali e sull’estremo ponente.

Venti

nella prima parte di giornata deboli o moderati orientali, poi tenderanno a disporsi dai quadranti meridionali.

Mari

prevalentemente mosso, in calo verso sera.

Temperature

minime in aumento, specie sulla costa, massime stazionarie od in lieve aumento ovunque. Costa: Min: +8/+12°C – Max: +13/+17°C. Interno: Min: -2/+9°C – Max: +13/+19°C

Lunedì 5 febbraio

Avvisi

nessuno.

Cielo e Fenomeni

avvio di settimana con molta nuvolosità, specie sul versante marittimo. Nel corso della giornata non si esclude qualche pioviggine o debole piovasco, soprattutto in prossimità dei rilievi.

Venti

deboli o moderati, con locali rinforzi, dai quadranti meridionali.

Mari

generalmente poco mosso.

Temperature

minime in aumento nelle zone interne, stabili lungo la costa. Massime in calo nell’entroterra, stazionarie sulla costa.

Martedì 6 febbraio

Avvisi

nessuno.

Cielo e Fenomeni

molte nubi sull’intero territorio regionale, deboli piovaschi intermittenti interesseranno il centro-levante regionale.

Temperature stazionarie.