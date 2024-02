Liguria. Si avvicina il fine settimana e il cambiamento del meteo atteso per venerdì sarà preceduto dall’ondulazione delle correnti occidentali atlantiche che rinnoverà addensamenti nuvolosi e qualche debole precipitazione.

Il Limet, Associazione ligure di meteorologia, per la giornata di oggi annuncia nuvolosità diffusa un po’ su tutta la regione (salvo aperture su imperiese), ma sempre un po’ più compatta sul settore centro orientale, dove, specialmente ancora a inizio mattinata sono probabili sgocciolii o piovaschi.

Vento sempre attivo dai moderati dai quadranti meridionali: teso da libeccio al largo, scirocco di ritorno moderato tra Golfo di Genova e Tigullio. Mare in prevalenza mosso. Temperature stazionarie, o in lieve calo le massime sull’Appennino orientale sulla costa minime tra +10 e +13° c, massime tra +12 e +15° C, nell’interno minime tra +3 e +10° C, massime tra +8 e +12° C.

Domani, giovedì, attenzione al Libeccio forte al largo sul settore centrale e orientale.

Condizioni similari, più aperto a Ponente e precipitazioni maggiormente sporadiche a Levante; dalla sera fenomeni nuovamente più diffusi, ma sempre di intensità debole, tra Genova e Tigullio.

Venti, oltre al Libeccio, Scirocco di ritorno moderato-teso su Golfo di Genova.

Mare tendente a molto mosso il settore orientale e centrale al largo, generalmente mosso sui rimanenti settori. Temperature stazionarie, o in lieve aumento sull’estremo Ponente.

Venerdì venti meridionali tesi/forti con mare molto mosso, tendente ad agitato. Tempo perturbato dal pomeriggio/sera con precipitazioni diffuse su gran parte della regione; temperature in calo-