Meteo, domenica tra sole e qualche residuo di maltempo. Da lunedì torna la stabilità

Liguria. Si sposta verso levante l’intensa perturbazione che ha interessato la nostra regione, l’afflusso di aria più fredda in quota determinerà dell’instabilità sparsa nella giornata di domenica. Dall’inizio della prossima settimana graduale rinforzo anticiclonico sul Mediterraneo occidentale. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

Cielo e Fenomeni: nella prima parte di giornata nuvolosità irregolare con piogge sparse ed intermittenti, localmente a carattere di rovescio o temporale, in particolar modo sul settore centro-orientale. Nel pomeriggio aperture sempre più ampie, anche se sono attesi residui fenomeni sul levante e qualche rovescio potrà interessare anche l’Imperiese nelle prime ore. Dal tardo pomeriggio/sera esaurimento delle precipitazioni con ampi spazi di sereno in avanzamento da ponente.

Venti: tra notte e mattino deboli o moderati settentrionali tra Savonese e Genovesato, deboli meridionali altrove. A seguire tenderanno a disporsi da sud-ovest sull’intera regione, ritornano da nord in serata.

Mari: tra mosso e molto mosso, fino ad agitato al largo e sul levante. Possibili mareggiate lungo i litorali esposti. Temperature: minime in calo, massime in rialzo soprattutto a ponente. Costa: Min: +8/+12°C – Max: +12/+15°C; interno: Min: -1/+10°C – Max: +7/+13°C.

LUNEDì 12 FEBBRAIO: avvio di settimana con nuvolosità in transito in un contesto generalmente stabile, non mancheranno ampi spazi soleggiati.

Venti: deboli di direzione variabile nella prima parte di giornata, verso sera tenderanno a disporsi dai quadranti settentrionali con intensità fino a moderata.

Mari: mosso, nella prima parte di giornata ancora molto mosso al largo e sul levante. Temperature: minime in calo, massime in lieve aumento.

MARTEDì 23 FEBBRAIO: stabile e soleggiato, locali velature in transito. Temperature in aumento.