Medici pubblici nelle strutture private, lista Sansa: “Impugnata normativa, figuraccia della giunta Toti”

Genova. “Non ci stupisce che l’ultimo Consiglio dei Ministri abbia impugnato la legge regionale della Giunta Toti che permetteva alle strutture sanitarie private accreditate, anche parzialmente, di avvalersi dell’operato dei dirigenti sanitari dipendenti del Sistema Sanitario Nazionale. Avevamo evidenziato da subito il profilo di incompatibilità con le norme nazionali di questa legge che, se entrata in vigore, avrebbe dato l’ennesima picconata alla Sanità pubblica per favorire gli interessi dei privati”.

Questo il commento del consigliere regionale della Lista Sansa Roberto Centi. che in sede di Bilancio aveva proposto un emendamento per cancellare la norma e per richiedere di accertare che le strutture pubbliche avessero effettivamente esaurito tutti gli slot disponibili per le visite specialistiche.

“Quando a dicembre la Giunta ha presentato questo emendamento alla Legge di Bilancio, parlando di evoluzione dell’intramoenia per dare risposte ‘straordinarie’ in un momento di difficoltà – spiegano Sansa, Centi e Candia – abbiamo sottolineato come l’intramoenia ‘puro’ garantisse almeno una funzione importante in fase gestionale ed economica del pubblico, obbligando i medici a versare una quota delle loro prestazioni alle strutture pubbliche. Nella nuova misura di Toti e Gratarola, invece, il baricentro veniva spostato sugli interessi del privato, andando poi ad avvantaggiare i dirigenti medici e non i professionisti in prima linea negli ospedali”.

“Oggi non ci piace festeggiare l’impugnativa da Roma dicendo ‘lo avevamo detto’, poiché avremmo preferito che questa norma contestata non venisse nemmeno approvata, come richiesto dall’emendamento portato da Centi – concludono Ferruccio Sansa, Selena Candia e lo stesso Roberto Centi -. Alla Giunta che non ha voluto ascoltarci ricordiamo che sarebbe bastato studiare la sentenza della Corte Costituzionale n. 238 del 2018. La Suprema Corte, che non è l’opposizione, aveva stabilito, in estrema sintesi che: vista la particolare natura delle istituzioni sanitarie private convenzionate al medico che già presta la sua attività in rapporto esclusivo con il SSN è imposto di non poter operare anche presso una struttura privata convenzionata. Per lo stesso motivo nella sentenza della Corte Costituzionale è evidenziato anche che l’esercizio dell’attività libero-professionale intramoenia è consentito dal legislatore purché ciò avvenga oltre l’orario di lavoro, all’interno o al di fuori della struttura sanitaria, ma con l’espressa esclusione delle strutture private convenzionate”.