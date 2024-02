Medici pubblici nelle strutture private convenzionate, impugnata la normativa della Liguria ma la Regione non la ritirerà

Genova. L’ultimo consiglio dei ministri ha impugnato la legge regionale della giunta Toti che permetteva alle strutture sanitarie private accreditate, anche parzialmente, di avvalersi dell’operato dei dirigenti sanitari pubblici, dipendenti del sistema sanitario nazionale, giudicandola inapplicabile. Norma, quest’ultima, voluta dalla Regione Liguria con l’obbiettivo di migliorare la situazione delle liste d’attesa.

“Sapevamo benissimo che la normativa approvata in Regione sul lavoro dei medici nelle strutture private convenzionate poteva essere considerata in contrasto con la normativa nazionale – dicono il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e l’assessore alla Sanità Angelo Gratarola – Ma siamo altrettanto convinti che quella stessa normativa nazionale sia uno degli ostacoli a ciò che serve, in emergenza, ad affrontare il tema delle liste di attesa“.

“Lo abbiamo detto con cortesia istituzionale al ministro della Salute nell’incontro della settimana scorsa, comunicando altresì che Regione Liguria, contrariamente ad altre volte, non intendeva recedere dalla norma e si difenderà davanti alla Corte Costituzionale. Non è infatti il Governo, bensì la massima Corte, a decidere se la norma sia o meno applicabile”, sottolineano Toti e Gratarola.

“Per altro, a differenza di quanto sostengono gli esponenti dell’opposizione, cui consigliamo di andare a rileggersi qualche libro di diritto, il governo può impugnare la norma e poi sarà la Corte a dichiararla, eventualmente in un secondo momento, incostituzionale”.

A proposito di opposizione, sono molte le dichiarazioni da parte dei gruppi di minoranza in consiglio regionale sul tema al suon di “ve l’avevamo detto”, dal Partito Democratico, alla Lista Sansa, a Linea Condivisa. Ma a tuonare è anche la Cgil che commenta: ““Bene così, atto arrogante e dannoso. C’era il rischio di innescare un grave conflitto di interessi che, permettendo di aggirare il vincolo di esclusività, avrebbe creato vuoti sempre maggiori di personale”.

“Ancora una volta per la giunta Toti il voto è zero, confermando che sulla sanità non ne azzecca una. Dopo averla messa in ginocchio in otto anni di mal governo ha provato a rattoppare il buco delle carenze e delle liste d’attesa bloccate con una misura indegna e illegittima che fin da subito come Partito Democratico abbiamo detto che non andava bene”, dichiarano il segretario del Pd Liguria Davide Natale e la responsabile sanità regionale per il partito Katia Piccardo. “Oggi Toti e Gratarola hanno avuto la prova che quanto presentato non andava bene, ma continuano a voler far passare tutto come normale amministrazione”.

“Quando a dicembre la giunta ha presentato questo emendamento alla Legge di Bilancio, parlando di evoluzione dell’intramoenia per dare risposte ‘straordinarie’ in un momento di difficoltà – spiegano Sansa, Centi e Candia della Lista Sansa – abbiamo sottolineato come l’intramoenia ‘puro’ garantisse almeno una funzione importante in fase gestionale ed economica del pubblico, obbligando i medici a versare una quota delle loro prestazioni alle strutture pubbliche. Nella nuova misura di Toti e Gratarola, invece, il baricentro veniva spostato sugli interessi del privato, andando poi ad avvantaggiare i dirigenti medici e non i professionisti in prima linea negli ospedali”.

“Lo avevamo chiaramente detto in Aula durante l’ultima sessione di Bilancio di dicembre 2023, ma la Giunta ha voluto tirar dritto ed ecco così l’ennesima norma impugnata dal Governo. Un Governo, peraltro, dello stesso colore della maggioranza regionale. Surreale!”, fa eco il capogruppo regionale del M5S Fabio Tosi.

“Nella gestione Toti, Gratarola, Ansaldi le liste di attesa in Liguria sono diventate un bacino per l’offerta ai privati. Noi rigettiamo completamente questa logica e per questo stiamo andando avanti con il nostro Sportello Diritto Salute, attivo a Bolzaneto da novembre”, conclude il capogruppo di Linea Condivisa Gianni Pastorino.

Ma dalla giunta Toti si ribadisce il fine della normativa locale contestata e si conferma che al momento non ci saranno passi indietro: “Riteniamo che l’emergenza delle liste di attesa e la necessità di fornire servizi ai cittadini prevalga su una norma nazionale che ingessa il sistema della salute – aggiungono il presidente Toti e l’assessore Gratarola -. Abbiamo altresì spiegato al Governo che siamo pronti a ritirare la normativa regionale prima del pronunciamento della Corte solo nel caso sia l’Esecutivo ad intervenire sul tema, affrontando anche l’ulteriore tema della retribuzione dei medici pubblici nelle prestazioni aggiuntive”.

“La nostra iniziativa si muove nel solco di un’emergenza condivisa con le altre Regioni, prova ne è il documento in fase di elaborazione dalla commissione Salute della Conferenza delle Regioni sulla necessità di predisporre un documento programmatico da presentare al Governo contenente modalità e normative per affrontare le criticità esistenti. Ci auguriamo quindi che la nostra legge sia di pungolo al Governo per avviare quella riforma del sistema sanitario pubblico in direzione meritocratica e liberale così da poter competere in flessibilità ed efficienza con il sistema della sanità privata. Nuove regole che riteniamo ancor più importanti dei finanziamenti pure necessari“, concludono Toti e Gratarola.